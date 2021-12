25 jaar geleden werd Apple gered

Apple is al vele jaren een van de rijkste, en meest waardevolle, tech-giganten ter wereld. De omzet- en winstcijfers blijven maar groeien en het banksaldo van het bedrijf past al lang niet meer op een standaard afschrift. De waarde van Apple bedraagt op dit moment zo’n 2,2 biljoen dollar. Maar het ging Apple, sinds de oprichting in 1976, zeker niet altijd zo voor de wind. Eind 1996 stond Apple dichterbij een faillissement dan een succes. Dat was het moment, deze week precies 25 jaar geleden, dat oprichter en visionair Steve Jobs besloot ‘zijn Apple’ weer bij de hand te nemen. Dat bleek een gouden zet.

Jobs weggestuurd en weer teruggehaald

Elf jaar daarvoor was Jobs min of meer weggestuurd door de toenmalige Raad van Bestuur. Zij besloten dat Jobs zijn leidinggevende functie moest neerleggen. Voor de oprichter van Apple het moment om helemaal op te stappen en zijn eigen softwarebedrijf – NeXT – te starten. Tussen 1985 en 1996 was aanmodderen het devies bij Apple. Tijdens de opkomst van de PC verloor het bedrijf de concurrentiestrijd met Microsoft. Apple computers braken niet door in huis en op kantoor zag je ze feitelijk alleen in de grafische (DTP) industrie.

De grafische mogelijkheden van Apple hard- en software waren veel uitgebreider dan hetgeen Microsoft kon bieden. Voor Apple was dat jarenlang de lifeline. Totdat in 1992 het altijd zo betrouwbare System 6 besturingssysteem vervangen werd door System 7. Dat nieuwe OS bleek nogal wat bugs te hebben en was ronduit instabiel. Apple slaagde er in de jaren die volgden niet in de problemen structureel op te lossen waardoor veel bedrijven het merk alsnog de rug toekeerde. Tot overmaat van ramp besloot Adobe – dat jarenlang grafische software als Photoshop en Premiere exclusief voor Apple computers maakte – in 1993, vanaf Photoshop 2.5, ook Windows versies van haar software op de markt te zetten.

Wat restte van Apple’s successen uit her verleden brokkelde daarna snel verder af. In de loop van 1996 begon het er steeds meer op te lijken dat Apple het bijltje erbij neer zou moeten gooien. Totdat iemand in Cupertino bedacht dat een samenwerking met NeXT – van Steve Jobs – een mogelijke oplossing voor de softwareproblemen zou betekenen. Jobs had met zijn nieuwe bedrijf een besturingssysteem ontwikkeld dat gebaseerd was op UNIX. Apple zag daar wel wat in en dus besloten ze met hun laatste centjes (ok, ietwat gechargeerd) NeXT over te nemen voor 400 miljoen dollar.