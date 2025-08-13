Fotobedrijf Kodak gaat er mogelijk mee stoppen: dit is waarom

Een moeilijk jaar voor fotobedrijf Kodak. Het gaat waarschijnlijk stoppen. Kodak, dat inmiddels 133 jaar bestaat, worstelt al bijna 15 jaar met financiële problemen. Veel mensen wijten het aan het feit dat Kodak te lang vasthield aan zijn fotorolletjes, in plaats van te investeren in digitalisering.

Kodak-moment

Het Kodak-moment: nog steeds wordt dit in sommige gezinnen gebruikt om aan te duiden dat het tijd is voor een groepsfoto. Hoe hoog Kodak ook vloog in de jaren ‘90, toen we nog volop fotorolletjes volschoten en het bovendien veel succes had met zijn weggooicameraatjes, daar hebben hele generaties inmiddels niet eens een notie van wat Kodak is, behalve een mooie berensoort en een rapper.

Het lijkt niet meer lang te duren voor het einde van Kodak nadert. Het fotobedrijf heeft 500 miljoen dollar schuld en heeft laten weten aan zijn investeerders dat het de middelen niet heeft om deze schulden te betalen. Dit is niet voor het eerst dat we horen hoe slecht het gaat met Kodak. In 2012 vroeg het al faillissement aan, maar het zag toen toch nog een kans op de markt. Nu zijn we veel jaren en veel meer digitalisering verder en is de conclusie dat Kodak gewoon te laat is geweest met meegaan in die trend.