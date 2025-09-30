Budgetmerk CMF lanceert eerste koptelefoon

CMF, het budgetmerk van Nothing dat sinds kort als een losstaand bedrijf functioneert, heeft zijn eerste eigen koptelefoon uitgebracht: de CMF Headphone Pro. Met een adviesprijs van 99 euro is het een betaalbare en bovendien stijlvol ogende over-ear koptelefoon. Een aantal handige foefjes geven de koptelefoon extra elan.

Budgetvriendelijke producten

Het uit London afkomstige consumententechnologiebedrijf Nothing lanceerde in 2023 de CMF-lijn, dat dankzij budgetvriendelijke smartphones en in-ear oordopjes snel uitgroeide tot een populair merk. Dat geldt zeker voor markten zoals India, waar budgetsmartphones een aanzienlijk marktaandeel vormen.