Budgetmerk CMF lanceert eerste koptelefoon

CMF, het budgetmerk van Nothing dat sinds kort als een losstaand bedrijf functioneert, heeft zijn eerste eigen koptelefoon uitgebracht: de CMF Headphone Pro. Met een adviesprijs van 99 euro is het een betaalbare en bovendien stijlvol ogende over-ear koptelefoon. Een aantal handige foefjes geven de koptelefoon extra elan.

Budgetvriendelijke producten

Het uit London afkomstige consumententechnologiebedrijf Nothing lanceerde in 2023 de CMF-lijn, dat dankzij budgetvriendelijke smartphones en in-ear oordopjes snel uitgroeide tot een populair merk. Dat geldt zeker voor markten zoals India, waar budgetsmartphones een aanzienlijk marktaandeel vormen.

CMF Headphone Pro

Eerder deze maand kondigde Nothing aan dat het CMF loskoppelt en als los bedrijf verder laat gaan, met het hoofdkantoor gevestigd in India. Nu maakt dat voor de gemiddelde consument niet zoveel uit. Wél interessant is echter een nieuw product van het merk, namelijk de CMF Headphone Pro, een uiterst betaalbare koptelefoon die een heel andere markt aanspreekt dan Nothings gebruikelijke klanditie.

Stijlvolle headset

In tegenstelling tot het futuristisch ogende, hoekige ontwerp van de Nothing Headphone (1) is de CMF Headphone Pro een stuk ronder qua ontwerp. Daardoor oogt hij meer als een traditionele koptelefoon en trek je dus ook niet zo snel de aandacht als je daar niet op zit te wachten.
Toch kán de CMF Headphone Pro wel opvallen indien gewenst. Hij is namelijk verkrijgbaar in de stijlvolle kleuren lichtgroen, lichtgrijs en donkergrijs. Je kunt de oorkussens echter ook verwisselen en in andere kleuren kopen, dus aan variatie qua uiterlijk is er geen gebrek.

Fysieke knoppen en Energy Slider

Het voordeel naast de schappelijke prijs is dat de CMF Headphone Pro enkele handige foefjes van de Headphone (1) overneemt. Zo is voor de liefhebbers fijn dat de koptelefoon fysieke knoppen en wieltjes heeft om te gebruiken in plaats van touchscreens. Zo kun je op gevoel de headset bedienen. Deze knoppen zitten op de schelpen van de koptelefoon.

Zo is er een Energy Slider waarmee gebruikers de balans tussen bas en treble (hoge tonen) kunnen aanpassen. Daarmee hoeven gebruikers dit dus niet te regelen via een equalizer in een aparte app of via muziekspelers. Ook is er een powerknop die meteen voor het maken van bluetooth-verbinding werkt. Verder zijn er een volumeregelaar en een programmeerbare actieknop. Ook actieve ruisonderdrukking, dat zich aanpast aan je omgevingsgeluiden, is aanwezig.

CMF Headphone Pro

Batterijduur

Een van de belangrijkste aspecten van een koptelefoon is de batterijduur. Je gebruikt hem mogelijk best vaak onderweg, en dan wil je niet middenin je treinrit zonder muziek komen te zitten. De CMF Headphone Pro gaat nadat hij volledig is opgeladen in ieder geval tot wel honderd uur mee – een indrukwekkende presentatie.

Daarbij moet gezegd worden dat met de ruisonderdrukking aan de koptelefoon twee keer zo snel leeg raakt. Mocht de batterij dan eenmaal leeg zijn, dan kan hij wel weer binnen twee uur volledig worden opgeladen. Vijf minuten opladen zou al genoeg zijn voor vier uur luisterplezier.

De CMF Headphone Pro kan nu gekocht worden voor 99 euro.

