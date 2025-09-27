Thule Force 3: de ideale dakkoffer voor jouw volgende trip

Iedereen die wel eens met het gezin of met vrienden op vakantie gaat, weet hoe snel de auto vol zit. Voor je het weet ligt de kofferbak tot aan het plafond gevuld met koffers, sporttassen, boodschappen en speelgoed. De achterbank wordt een puzzel van spullen en soms moet er dan alsnog iets thuisblijven. Het vertrek voelt dan al stressvol, nog voordat de reis echt begonnen is.
Een dakkoffer is in zo’n geval geen luxe, maar pure noodzaak. Het geeft letterlijk lucht in de auto: meer ruimte voor passagiers, meer overzicht in de bagage en vooral een stuk meer comfort onderweg. Bovendien hoef je niet meer te kiezen tussen een extra paar schoenen, de kinderfietsjes of de kampeerspullen – je neemt het gewoon allemaal mee.
Niet voor niets zie je in de zomermaanden steeds vaker auto’s met een dakkoffer boven hun hoofden de snelweg opgaan. Van gezinnen die koers zetten richting Zuid-Frankrijk, Spanje of Italië, tot sportieve types die met ski’s, snowboards of surfplanken op pad gaan: de dakkoffer is een vaste reisgenoot geworden. En niet alleen in de vakantieperiode – ook voor een weekendje weg of een sportieve dagtrip biedt zo’n extra koffer uitkomst.
De Thule Force 3 speelt daar slim op in. Deze dakkoffer combineert een robuust ontwerp met verrassend veel inhoud en vooral veel gebruiksgemak. Afhankelijk van het model beschik je over 300 tot 500 liter extra ruimte. Dat is genoeg voor meerdere koffers, ski’s of kampeerspullen. Wat de Force 3 bovendien zo aantrekkelijk maakt, is dat je hem snel en eenvoudig monteert, en dat je altijd 100% zeker weet dat hij stevig vastzit. Dus je gaat veilig de weg op, zonder gedoe, en het is iets waarover je je geen zorgen meer hoeft te maken. Precies wat je wilt met een lange rit voor de boeg.
De Thule Force 3 is ontworpen voor gezinnen of actieve reizigers die een betrouwbare oplossing zoeken voor de grote hoeveelheid bagage die ze mee willen nemen. Met een inhoud van 300 tot 500 liter, afhankelijk van het model dat je kiest, heb je altijd genoeg ruimte voor tassen, koffers, ski’s of kampeerspullen.
De belangrijkste kenmerken van de Force 3:
Wat de Thule Force 3 bijzonder maakt, is niet alleen de ruimte, maar vooral het gemak bij montage. Zelfs als je dit voor de eerste keer doet, ben je binnen no time klaar. Toch loont het wel om iedere stap even zorgvuldig te doorlopen:
Plaats de Thule WingBar Evo stangen op de dakrails. Meet goed uit zodat de stangen netjes parallel en op de juiste afstand staan. De Evo Raised Rail 7104 voetenset zorgt voor een stevige basis.
Draai de voetenset vast met de meegeleverde momentsleutel. Zodra je een duidelijke klik hoort, weet je dat de spanning correct is. Dit is tevens een teken dat alles goed en veilig vastzit.
Til de Thule Force 3 (bij de grotere modellen idealiter met 2 personen) op het dak en positioneer hem op de WingBar Evo. Links, rechts, in het midden uitgelijnd, wat jouw voorkeur heeft. Open de koffer aan een van 2 zijden en plaats de PowerClick-klemmen om de stangen. Daar draai je vervolgens aan totdat je opnieuw een klik hoort. En klaar ben je, binnen enkele seconden zit de dakkoffer muurvast.
Controleer of de koffer goed uitgelijnd staat en sluit hem met het SlideLock-systeem. De indicator laat duidelijk zien dat de koffer goed gesloten en vergrendeld is. Trek er nog even stevig aan om zeker te weten dat alles stabiel zit. Handig hierbij is ook, mocht er toch iets niet goed zitten, dan krijg je de sleutel er ook niet ui.
Een dakkoffer merk je normaal gesproken al snel zodra je de snelweg op gaat: extra windgeruis of een fluittoon boven je hoofd. Bij de Thule Force 3 valt dat verrassend genoeg reuze mee. Door de gestroomlijnde vorm en de manier waarop hij aansluit op de auto hoor je hem tijdens het rijden eigenlijk nauwelijks. Zeker in combinatie met de Thule WingBar-dakdragers blijft het opvallend stil in de auto. Dat maakt lange ritten een stuk relaxter, omdat je niet constant het idee hebt dat er iets boven je hoofd suist. En eenmaal op je bestemming kun je de dakkoffer gerust laten zitten, zonder dat het storend is.
De Thule Force 3 is niet alleen praktisch, maar ook veilig. In het Thule Test Center is de dakkoffer onderworpen aan extreme omstandigheden: hoge snelheden, ruwe wegen en slechte weersomstandigheden. De Force 3 heeft deze tests ruimschoots doorstaan en voldoet aan de strengste normen. Dat betekent dat je met een gerust hart de snelweg op kunt, zelfs als je volledig bepakt en bezakt richting Zuid-Frankrijk rijdt. En belangrijk, je hoeft je absoluut geen zorgen meer te maken of het allemaal nog wel goed vast zit na een paar honderd kilometer, dat zit het echt!
De verschillende beschikbare modellen van de Thule Force 3. Heb je echt veel spullen bij je, dan is er de Force 3 XL.
|Model
|Inhoud
|Max. belasting
|Gewicht
|Afmetingen (LxBxH)
|Force 3 S
|324 liter
|75 kg
|14,8 kg
|140 x 89,8 x 38 cm
|Force 3 M
|400 liter
|75 kg
|16,5 kg
|175 x 81 x 44 cm
|Force 3 L
|445 liter
|75 kg
|18,7 kg
|195 x 84,5 x 42,5 cm
|Force 3 XL
|500 liter
|75 kg
|22 kg
|215 x 87 x 47 cm
|Force 3 L Sport
|300 liter
|75 kg
|14,8 kg
|191 x 63 x 42 cm
|Force 3 XXL Sport
|470 liter
|75 kg
|18,7 kg
|232 x 79 x 44 cm
Wil je het allemaal nog wat praktischer maken? Dan zijn er slimme extra’s:
Voordelen:
Nadelen:
Of je nu met het gezin richting de Alpen gaat, een zomervakantie naar Italië plant of gewoon extra ruimte zoekt in het dagelijks leven: de Thule Force 3 is een investering die je gemak oplevert bij elke rit. Robuust, ruim en vooral heel gebruiksvriendelijk. Binnen een klein kwartier staat hij stevig vast op je auto, en daarna kun je zorgeloos de weg op.