Thule Force 3: de ideale dakkoffer voor jouw volgende trip

Iedereen die wel eens met het gezin of met vrienden op vakantie gaat, weet hoe snel de auto vol zit. Voor je het weet ligt de kofferbak tot aan het plafond gevuld met koffers, sporttassen, boodschappen en speelgoed. De achterbank wordt een puzzel van spullen en soms moet er dan alsnog iets thuisblijven. Het vertrek voelt dan al stressvol, nog voordat de reis echt begonnen is.

Waarom een dakkoffer steeds populairder wordt

Een dakkoffer is in zo’n geval geen luxe, maar pure noodzaak. Het geeft letterlijk lucht in de auto: meer ruimte voor passagiers, meer overzicht in de bagage en vooral een stuk meer comfort onderweg. Bovendien hoef je niet meer te kiezen tussen een extra paar schoenen, de kinderfietsjes of de kampeerspullen – je neemt het gewoon allemaal mee.

Niet voor niets zie je in de zomermaanden steeds vaker auto’s met een dakkoffer boven hun hoofden de snelweg opgaan. Van gezinnen die koers zetten richting Zuid-Frankrijk, Spanje of Italië, tot sportieve types die met ski’s, snowboards of surfplanken op pad gaan: de dakkoffer is een vaste reisgenoot geworden. En niet alleen in de vakantieperiode – ook voor een weekendje weg of een sportieve dagtrip biedt zo’n extra koffer uitkomst.

De Thule Force 3 speelt daar slim op in. Deze dakkoffer combineert een robuust ontwerp met verrassend veel inhoud en vooral veel gebruiksgemak. Afhankelijk van het model beschik je over 300 tot 500 liter extra ruimte. Dat is genoeg voor meerdere koffers, ski’s of kampeerspullen. Wat de Force 3 bovendien zo aantrekkelijk maakt, is dat je hem snel en eenvoudig monteert, en dat je altijd 100% zeker weet dat hij stevig vastzit. Dus je gaat veilig de weg op, zonder gedoe, en het is iets waarover je je geen zorgen meer hoeft te maken. Precies wat je wilt met een lange rit voor de boeg.

Thule Force 3: robuust en veelzijdig

De Thule Force 3 is ontworpen voor gezinnen of actieve reizigers die een betrouwbare oplossing zoeken voor de grote hoeveelheid bagage die ze mee willen nemen. Met een inhoud van 300 tot 500 liter, afhankelijk van het model dat je kiest, heb je altijd genoeg ruimte voor tassen, koffers, ski’s of kampeerspullen.

De belangrijkste kenmerken van de Force 3: