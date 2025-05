Kamperen vanaf je trekhaak: Thule Outset gooit het over een andere boeg

Wat is de Thule Outset?

De Outset is de eerste tent ter wereld die je direct op je trekhaak kunt monteren. Je rijdt ’m naar je auto, klikt ‘m erop, hendeltje naar beneden, en vast zit ‘ie. Het moet te simpel zijn voor woorden want volgens Thule kan iemand dit moeiteloos in zijn eentje doen. Opzetten vraagt iets meer handelingen maar binnen een paar minuten staat je slaapplek. En wil je toch even met de auto weg? Dat lijkt geen probleem want met een paar handelingen klik je ’m net zo makkelijk weer los.

Eenmaal opgezet heb je een tent die:

– van de grond staat (dus geen last van modder, diertjes of een harde ondergrond)

– ongeveer net zo hoog is als je bed thuis

– voorzien is van een dik matras (dat is wel een accessoire om zeker aan te schaffen)

– groot genoeg is voor twee personen met een gratis panoramisch uitzicht

Het klinkt comfortabel en allemaal reuze eenvoudig en in praktijk is dat ook. Het is eerder wennen aan het idee. Veder is het van belang dat je ‘m een beetje aankleedt.

Niet waterdicht (wacht, of toch wel)

Er is wel een gek detail: de tent is standaard niet 100% waterdicht. Wat? Ja, dat dacht ik ook, volstrekt onlogisch maar daar hebben ze dan wel weer een oplossing voor bedacht. Thule levert er een accessoire bij (te koop) die het geheel wél weerbestendig en comfortabel maakt zoals een:

– Thule Starset Tarp, een soort overkapping voor extra bescherming tegen regen of zon, én meer leefruimte als je hem ervoor zet.

– Thule Outset Mattress Topper, een 3 cm memory foam voor betere nachtrust en daarmee een regelrechte aanrader.

– Thule Outset Organizer, handig als je altijd alles kwijt bent dankzij zes slimme vakken.

De extra’s maken van je Outset wel een net meer volwaardige kampeeroplossing. Het is onvergelijkbaar met een caravan of camper, maar wel een héél slim en een origineel compromis tussen vrijheid en comfort.

Minder weerstand, meer actieradius

Het grote voordeel van deze slimme uitvinding is dat de tent achter de auto hangt in plaats van op het dak. Hierdoor beïnvloedt hij het rijgedrag van de auto een stuk minder en scheelt het ook in energieverbruik. Voor elektrische auto’s kan dit zomaar tientallen kilometers schelen. Een ander voordeel t.o.v. een daktent is dat je dak blijft vrij voor fietsen, boards of een dakkoffer.

Kamperen met karakter

Thule’s Outset is zeker niet voor iedereen de ideale oplossing. Maar wel als je houdt van gemak, avontuur en originele oplossingen. Zeker als je op zoek bent naar gemak met een beperkt budget. Het gaat bij kamperen toch vaak om het comfort bij het slapen en daar zorgt deze Outset zeker voor.

Dat Thule innoveert, weten we al sinds de daktent-hype. Maar dit is wel weer zo’n onverwachte vondst onder de noemer van ‘bedenk het maar’. De Outset is creatief, praktisch en laten we eerlijk zijn, ook best cool.