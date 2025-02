Thule Maple tilt de veiligheid voor kleine kinderen in de auto naar een hoger niveau

Unboxing de Thule Maple en Thule Alfi

Grote stoeltjes en een al even uit de kluiten gewassen montage systeem voor in de auto zorgt voor grote dozen. En bij Thule vatten ze dat nogal ruim op. Het gaat echter niet om de verpakking maar om de inhoud. Dus geen video waarin we de dozen langzaam opensnijden met alle jolijt er omheen. Ons gaat het vooral over hoe eenvoudig de installatie gaat van de Thule Alfi en het daarna plaatsen van de Thule Maple. Wie dit gewend is doet het binnen 1,5 minuut.

Wie eerst even moet uitzoeken hoe het zit met de Maxi-Cosi is een minuut langer bezig. Hiermee klik je een baby-autostoel zoals een Maxi-Cosi Pebble of in ons geval de Thule Alfi vast aan de achterbank. Dit zorgt voor extra stabiliteit en veiligheid tijdens het rijden.

Thule Maple, Thule Alfi en het Thule Impact Protection System

Bij de lancering van de Thule Maple ligt de focus volledig op veiligheid van dit kinderstoeltje die specifiek voor baby’s is ontwikkeld. De Thule Maple is ontwikkeld op basis van de Thule Alfi. Maar eerst even terug naar de Thule Maple, die beschikt over een Thule Impact Protection System.

Ook deze nieuwe begrippen vragen wel wat extra uitleg want dit ‘Impact Protection System’ is een geavanceerd veiligheidssysteem, ontworpen door Thule, specifiek om een baby (of kind) optimale bescherming te bieden tijdens het rijden. Het systeem beschermt rondom tegen zij-, achter- en frontale botsingen, met speciale aandacht voor de veiligheid van het hoofdje. Het systeem is zowel in het Thule Maple baby-autostoeltje als het Thule Elm peuter-autostoeltje geïntegreerd en werkt samen met de bovengenoemde Thule Alfi Isofix- voor een veilige en super eenvoudige manier van installeren.