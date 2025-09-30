30.09.2025
Thule Arcos XL: een game changer voor skiërs en EV-rijders

By: Jeroen de Hooge

Vandaag verschijnt de Thule Arcos XL, een trekhaakkoffer die belooft het reizen voor wintersporters én elektrische rijders een stuk makkelijker te maken. Waar de meeste mensen nog altijd kiezen voor een traditionele dakkoffer, zet Thule met de Arcos XL een compleet nieuw alternatief neer.

450 liter extra bagageruimte achter de auto

De Arcos XL is geen kleine jongen. Met 450 liter inhoud biedt hij net zoveel of zelfs meer ruimte dan veel dakkoffers. Alleen zit hij niet bovenop de auto, maar netjes achter de wagen, op de trekhaak. Dat maakt het instappen eenvoudiger, houdt de binnenruimte van de auto volledig vrij en zorgt dat alles wat je meeneemt altijd makkelijk bereikbaar blijft.

Voor wintersportliefhebbers is dit extra handig. Want Thule geeft aan dat er meer dan vier paar ski’s van 180 cm of vier snowboards in passen. Daarmee is de Arcos XL meteen een serieuze optie voor gezinnen en vriendengroepen die richting de Alpen trekken. Maar ook voor zomervakanties of een weekend weg is de extra ruimte natuurlijk welkom.

Beter voor het actieradius van elektrische auto’s

Een groot nadeel van de traditionele dakkoffer is de toegenomen luchtweerstand. Dat merk je meteen aan het brandstofverbruik of – in het geval van elektrische auto’s – het actieradius. De Arcos XL pakt dit anders aan. Doordat de koffer laag en achter de auto gemonteerd is, wordt de luchtweerstand flink verminderd. Thule zelf geeft aan dat dit bij EV’s kan zorgen voor een verbetering van de actieradius tot 5 à 7 procent. Voor wie een lange  rit door Europa maakt, kan dat zeker een verschil maken.

Slim en aerodynamisch ontwerp

Het ontwerp van de Arcos XL is duidelijk doordacht. De gestroomlijnde vorm beperkt de windweerstand en houdt het rijgeluid laag. Bovendien blijft de achterklep van de auto in de meeste gevallen gewoon toegankelijk, zelfs met de box gemonteerd. Dat is een groot voordeel voor gezinnen die onderweg nog iets uit de kofferbak moeten pakken, zonder eerst de halve constructie los te hoeven maken.

De harde buitenschaal van de koffer is robuust en weerbestendig, zodat bagage droog en veilig blijft, ook tijdens een sneeuwstorm in de bergen of een regenbui onderweg.

5 redenen om voor de Thule Arcos XL te kiezen

  • 1. Meer ruimte waar je het nodig hebt. Met 450 liter inhoud past er moeiteloos bagage in voor een gezin, inclusief ski’s of snowboards.
  • 2. Beter voor elektrische auto’s. Doordat de koffer achter de auto zit, wordt de luchtweerstand verlaagd. EV-rijders profiteren van 5 tot 7% extra actieradius.
  • 3. Toegang tot de kofferbak blijft behouden. Slim design zorgt ervoor dat je de achterklep meestal gewoon kunt openen, ook als de Arcos XL gemonteerd is.
  • 4. Stiller en zuiniger onderweg. In tegenstelling tot een dakkoffer merk je nauwelijks extra rijgeluid en blijft het verbruik gunstiger.
  • 5. Weerbestendig en veilig. De harde buitenschaal beschermt bagage tegen regen, sneeuw en vuil.

Thule Arcos XL

De Thule Arcos XL wordt vandaag officieel gelanceerd en is dus per direct verkrijgbaar. Met de Arcos XL presenteert Thule een alternatief dat niet alleen slim inspeelt op de groeiende groep EV-rijders, maar ook vakantiegangers in het algemeen meer comfort biedt. Het lijkt daarmee een serieuze uitdager te worden van de klassieke dakkoffer.

Jeroen de Hooge
Jeroen is al meer dan 15 jaar betrokken bij Dutchcowboys. Voornamelijk als digital content creator. En dan voor alle titels van The Blogidea Factory. Liefhebber van advertising,...

