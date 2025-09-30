Thule Arcos XL: een game changer voor skiërs en EV-rijders

Vandaag verschijnt de Thule Arcos XL, een trekhaakkoffer die belooft het reizen voor wintersporters én elektrische rijders een stuk makkelijker te maken. Waar de meeste mensen nog altijd kiezen voor een traditionele dakkoffer, zet Thule met de Arcos XL een compleet nieuw alternatief neer.

450 liter extra bagageruimte achter de auto

De Arcos XL is geen kleine jongen. Met 450 liter inhoud biedt hij net zoveel of zelfs meer ruimte dan veel dakkoffers. Alleen zit hij niet bovenop de auto, maar netjes achter de wagen, op de trekhaak. Dat maakt het instappen eenvoudiger, houdt de binnenruimte van de auto volledig vrij en zorgt dat alles wat je meeneemt altijd makkelijk bereikbaar blijft.

Voor wintersportliefhebbers is dit extra handig. Want Thule geeft aan dat er meer dan vier paar ski’s van 180 cm of vier snowboards in passen. Daarmee is de Arcos XL meteen een serieuze optie voor gezinnen en vriendengroepen die richting de Alpen trekken. Maar ook voor zomervakanties of een weekend weg is de extra ruimte natuurlijk welkom.

Beter voor het actieradius van elektrische auto’s

Een groot nadeel van de traditionele dakkoffer is de toegenomen luchtweerstand. Dat merk je meteen aan het brandstofverbruik of – in het geval van elektrische auto’s – het actieradius. De Arcos XL pakt dit anders aan. Doordat de koffer laag en achter de auto gemonteerd is, wordt de luchtweerstand flink verminderd. Thule zelf geeft aan dat dit bij EV’s kan zorgen voor een verbetering van de actieradius tot 5 à 7 procent. Voor wie een lange rit door Europa maakt, kan dat zeker een verschil maken.