Nothing komt met eerste koptelefoon en hij is opvallend

Hoofdtelefoon uit Londen

Er zitten twee fysieke knoppen op de linkerschelp en aan de bovenkant nog eentje. Dat is handig, omdat je zo kunt voelen waar de knop zit en zo kun je het apparaat makkelijker besturen als je het op je hoofd hebt. Ook zou er een 3,5 millimeter-poort aanwezig zijn. Verder weten we niets over de binnenkant, dus de drivers of de batterijduur zijn onbekend. Wel lijkt het erop dat Nothing samenwerkt met KEF, een Engels audiomerk dat speakers maakt. Het lijkt dus niet zelf het wiel te hebben willen uitvinden voor een ‘groot’ audio-apparaat als dit.

Het is nog onbekend wat de hoofdtelefoon gaat kosten en of Nothing het bij een wat goedkopere prijs houdt zoals het ook tot nu toe eigenlijk met al zijn gadgets doet, of dat het toch meer richting Apple wil gaan, dat zijn hoofdtelefoon voor een flinke prijskaart van rond de 500 euro verkoopt. In ieder geval vinden andere audiomerken ook wat van het opvallende design van het apparaat: Sennheiser reageerde op de gelekte beelden dat het zich niet kan voorstellen dat het ooit met zo’n design zou komen.

Het is inderdaad wel heel opvallend, juist bij een gadget die op je hoofd al in het oog springt. Tegelijkertijd kan het zomaar een hype worden, zoals we dat eerder ook bij Beat by Dre hebben gezien. Of nu met de Labubu’s: iets hoeft zeker niet mooi te zijn om volop te worden omarmd door het grote publiek. 1 juli weten we meer over de nieuwe gadgets van Nothing.