HP EliteBook X G1a 14 AI review: hakkelige naam voor de soepelste werklaptop

Hij voelt compact, maar je krijgt er toch een mooi 14 inch scherm bij: de nieuwe HP EliteBook X G1a 14 AI. Een laptop die speelser voelt dan een zakelijke laptop, maar daar wel perfect voor kan worden gebruikt.

HP EliteBook X G1a 14 AI

Of je er nou mee in de trein zit, in het vliegtuig, aan je bureau of gewoon op de bank, de HP EliteBook X G1a 14 AI is een heel fijne laptop, omdat hij niet zo log is. HP zorgt dat hij vrij compact is gebleven zonder al te veel ruimte aan de zijkanten, waardoor je hem er makkelijk even bijpakt om een artikeltje te tikken, je mail te lezen of een voorstel te schrijven. Wel is er iets anders om rekening mee te houden: door zijn stevige aluminium behuizing is hij niet zo licht als een laptop met een plastic behuizing. Reken op een gewicht van 1,5 kilogram.

Er zijn een paar dingen die universeel gezocht worden in laptops en een van die dingen is de batterijduur. Daarin is deze laptop hofleverancier, het is niet alleen een laptop die heel snel kan opladen: in een half uurtje is hij al voor de helft vol, maar ook nog eens meerdere dagen op een batterij mee kan. In eerste instantie zal je denken: jeetje, het kan ook teveel, maar als je er rekening mee houdt dat de capaciteit van een batterij door de jaren heen wat minder wordt, dan weet je dat je iets goeds in handen hebt. Met de batterij kun je dus nog heel lang heel lang voort.