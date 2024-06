Microsofts ‘fotografische geheugen’ Recall vormt mogelijk securityprobleem

Voor de functie die het moet uitvoeren is dat heel handig, maar voor je privacy wat minder. Wat als je bedrijfsgeheimen bekijkt, of andere content waarvan je niet per se wil dat anderen weten dat je ernaar kijkt. Misschien ook content waar je helemaal niet om gevraagd hebt, maar die je toch wordt voorgeschoteld. Dat kan in sommige culturen, religies, beroepen en huishoudens problematisch zijn.

Copilot Plus

Recall, wat deel is van Copilot Plus-pc’s (al is het iemand gelukt het aan de praat te krijgen op een andere computer), verschijnt officieel op 18 juni aanstaande. Er zijn echter al wat testers met de software aan de slag en een aantal daarvan maken zich hierna ernstig zorgen over de veiligheid. Dat was ook wel te verwachten, want Recall heeft zelfs een functie waarmee je al die gemaakte screenshots als een soort tijdlijn achter elkaar geplakt ziet. Zo zie je niet zoals we nu kennen een internethistorie in URL’s of zoekwoorden, maar wordt het ineens een stuk meer visueel, en daarmee ook nog confronterender.