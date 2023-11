​Dit is wat je allemaal kunt met Microsoft Copilot

Copilot van Microsoft wordt steeds vaker besproken en dat komt vooral omdat het heel veel kan. En die kunstjes doet het ook nog op software die we al decennialang gebruiken. Massaal ook, waardoor het meteen door veel mensen wordt gezien. De generatieve AI-assistent popt steeds vaker op in Windows 11. Dit is hoe je dat merkt en wat je er dan mee kunt.

Het idee is dat Copilot niet je hele werk overneemt, maar juist als een soort rechterhand naast je zit om je met je werk te helpen. Een copiloot dus. Als je de nieuwste versie van Windows 11 hebt draaien dan kan het zijn dat je er al wat mee kunt doen. Je ziet dan namelijk een Copilot-knop op de taakbalk en die kun je dan aanklikken om de AI te lanceren. Dit is wat het allemaal kan:

Teksten genereren

Wil je een heel verhaal typen in Word maar heb je alleen wat steekwoorden? Je kunt met Copilot teksten genereren. Of het nu gaat om een gedicht, een motivatiebrief voor een baan of een mail naar een collega over een project waar jullie samen aan werken: als je Copilot wat informatie voedt, dan gaat het daar vervolgens mee aan de haal om er een heel verhaal met volzinnen van te maken. Je kunt het verhaal creatiever maken, of juist wat meer subtiel: wat jij wil. Jij kiest in welke stijl de AI communiceert en die dus ook het beste bij jouw stijl past.

Vraagbaak

Copilot is ook een soort vraagbaak: je kunt de AI bijvoorbeeld om een recept vragen dat je kunt maken op basis van wat er nog in je koelkast ligt (al moet je dan uiteraard wel opschrijven wat er dan in je koelkast ligt). Of als je gewoon wil weten of er wel eens een paardevlieg naar Beyoncé is genoemd (als je The Jump kijkt). Copilot heeft een linkje met het internet en met Bing, waardoor hij snel dit soort dingen kan opsnorren.

Afbeeldingen genereren

Heb je een leuke afbeelding van een winkelmandje nodig voor je presentatie over die webwinkel, dan schakel je gewoon Copilot in en geef je opdracht zo’n afbeelding te maken. Met dank aan Dall-E, dat uiteraard ook van OpenAI is.

Programmeren

Heb je een programmeervraag of wil je dat Copilot wat voor je programmeert om zo op je site te zetten, dan kun je hem dat gewoon vragen. Je geeft op wat de code moet doen en in welke taal het geschreven moet worden en Copilot gaat aan de slag. Moet het toch net even anders, dan kun je dit ook aangeven.

Windows

Binnen Windows zelf is Copilot een soort assistent. Het kan apps voor je openen en dat kun je hem vragen door te typen of door te praten, als je op het microfoontje klikt. Hij is ook een Clippy in de dop, want hij kan je ook hulp bieden als je tegen computerproblemen aanloopt. Je scherm helderder zetten of de muziek zachter: je kunt het gewoon vragen aan Copilot.

Enerzijds doet Copilot veel dingen die Bing ook kan maar het mooie is dat het hierin goed geïntegreerd is. Het is echt deel van de Windows-ervaring en dat biedt zeker meerwaarde bovenop AI-chatbots die je er zelf bij moet halen. Bovendien kunnen die vaak niet zo’n groot arsenaal aan verschillende dingen.