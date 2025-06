Midjourney kan nu ook AI-video’s maken: dit is V1

De race om de beste AI-videotool gaat door en er is een nieuwe kandidaat toegevoegd: Midjourney. Bekend van de zeer vrije mogelijkheden binnen het creëren van afbeeldingen (waarvoor Disney het bedrijf nu ook aanklaagt), maar ook wordt het gezien als een van de pioniers in de wereld van AI-beeldgeneratie. Met V1 wil het nu een nieuwe richting in, namelijk die van video.

Van afbeelding naar video

Er wordt al lang op dit videomodel gewacht, maar nu is het officieel gelanceerd. V1 maakt van een afbeelding die je instuurt een video. Je kunt er zelf voor kiezen of je een eigen beeld instuurt of kiest voor een beeld dat door Midjourney werd gegenereerd. Je krijgt vervolgens meerdere met AI gegenereerde video’s van elk vijf seconden. Er zijn er vier om uit te kiezen. Je kunt de video’s wel vier keer verlengen met vier seconden, waardoor je uiteindelijk op 21 seconden uitkomt.

Midjourney V1

Het ziet er fantastisch uit en dat is reden voor Midjourney om te zeggen dat het meer wil doen met zijn AI-videomodel, dan het alleen naar Hollywood meenemen zoals zijn concurrentie. Het wil juist real-time openwereld-simulaties maken. Er moeten AI-modellen worden ontwikkeld die 3D-renderings maken en AI-taalmodellen. Het moge duidelijk zijn dat deze lancering niet toevallig nu plaatsvindt: Midjourney lijkt een boodschap te willen overdragen van: ‘Dacht je dat stilstaand beeld erg was? Wacht maar.’ In de rechtbankpapieren heeft aanklager Disney al laten weten dat het zich zorgen maakt om videogeneratie met AI, dus er wordt olie op het vuur gegooid.

Interesse in Midjourney V1? Dat kan alleen bereikt worden via Discord en alleen via het web. Houd er wel rekening mee dat het 10 dollar per maand kost. Dat wordt misschien duurder, wanneer Midjourney binnenkort zijn prijzen evalueert. Wil je juist weten welke AI-videotools er nog meer zijn? Dat zijn Sora van OpenAI, Firefly van Adobe, Veo 3 van Google en Gen 4 van Runway. Maar wat kan Midjourney nu echt? Bekijk het hieronder: