5 redenen om te beginnen met Google NotebookLM

ChatGPT mag dan nu verbeterd zijn met GPT-5, misschien ben je toch net even op zoek naar een ander AI-hulpje. Heb je al gedacht aan NotebookLM van Google? Het is een gratis te gebruiken tool voor wie een Google-account heeft. Dit zijn vijf dingen die NotebookLM enorm handig maken.

Een persoonlijke AI-ervaring

Vind je ChatGPT heel erg handig, maar zou je het graag meer in een eigen omgeving toepassen op jouw eigen documenten, dan is NotebookLM een betere optie. Het gebruikt namelijk alleen maar de documenten die jij uploadt, zoals PDF’jes, websites, Google Documenten en afbeeldingen, waardoor de antwoorden altijd met die context kunnen worden gegeven.

Hij helpt je al zonder het te vragen

Zodra je een document in je NotebookLM zet, genereert hij direct een overzicht en een samenvatting, inclusief voorspellende vragen. Zo kun je veel sneller in de inhoud induiken. Je hoeft dus niks eerst al te vragen, want een gedeelte wordt al voor je gedaan. Zeker als je weinig tijd hebt voor bijvoorbeeld een meeting begint, is dit een handige manier om toch tot op zekere hoogte kennis te nemen van een groot document dat iemand je stuurde.