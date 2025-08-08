08.08.2025
5 redenen om te beginnen met Google NotebookLM

By: Jeroen de Hooge

ChatGPT mag dan nu verbeterd zijn met GPT-5, misschien ben je toch net even op zoek  naar een ander AI-hulpje. Heb je al gedacht aan NotebookLM van Google? Het is een gratis te gebruiken tool voor wie een Google-account heeft. Dit zijn vijf dingen die NotebookLM enorm handig maken.

Een persoonlijke AI-ervaring

Vind je ChatGPT heel erg handig, maar zou je het graag meer in een eigen omgeving toepassen op jouw eigen documenten, dan is NotebookLM een betere optie. Het gebruikt namelijk alleen maar de documenten die jij uploadt, zoals PDF’jes, websites, Google Documenten en afbeeldingen, waardoor de antwoorden altijd met die context kunnen worden gegeven.

Hij helpt je al zonder het te vragen

Zodra je een document in je NotebookLM zet, genereert hij direct een overzicht en een samenvatting, inclusief voorspellende vragen. Zo kun je veel sneller in de inhoud induiken. Je hoeft dus niks eerst al te vragen, want een gedeelte wordt al voor je gedaan. Zeker als je weinig tijd hebt voor bijvoorbeeld een meeting begint, is dit een handige manier om toch tot op zekere hoogte kennis te nemen van een groot document dat iemand je stuurde.

Er wordt een podcast van gemaakt

Een van de meest unieke mogelijkheden binnen NotebookLM is dat hij een podcast kan maken van je informatie. Het bijzondere daarbij is dat het echt als een podcast klinkt, dus het is niet gewoon opgelezen tekst, maar er wordt ook een soort context bij gegeven en je hoort twee mensen (computermensen dus) met elkaar geanimeerd spreken over de inhoud. Heerlijk als je onderweg naar je werk alvast wat wil ‘inlezen’ op een meeting, of als je gewoon nieuwsgierig bent hoe zo’n podcast dan zou klinken op basis van je eigen werk. Zoiets heet trouwens een audio-overzicht, geen podcast.

Het integreert heel goed met Google Workspace

Als je voor je werk Google gebruikt, dan kun je erop rekenen dat de beste integratie met een AI-tool die met NotebookLM is. Immers is dat ook van Google en zo kun je documenten rechtstreeks uit je Drive uploaden en notebooks direct met collega’s uit je organisatie delen. Het maakt het een heel handig samenwerk-document wat bijvoorbeeld voor grote projecten ideaal is.

Het kan voor alles worden gebruikt

In principe is NotebookLM letterlijk alsof je met een notitieboek begint, dus je kunt er bijna alles in kwijt wat je wil. Foto’s,documenten, en je kunt er dus meerdere maken. Wil je er eentje voor je Dungeons & Dragons-groep om in bij te houden wat er elke sessie gebeurt? Prima. Je kunt er meteen wat research inzetten over jouw character-type. Daarnaast kun je een Notebook hebben dat juist helemaal over je thesis gaat, of dat ene werkproject. Het is multi-inzetbaar en bewaart je informatie heel handig voor je op een plek.

NotebookLM werkt in de browser, maar er is ook een mobiele app waarmee je het nog makkelijker onderweg kunt gebruiken.

Jeroen de Hooge
Jeroen is al meer dan 15 jaar betrokken bij Dutchcowboys. Voornamelijk als digital content creator. En dan voor alle titels van The Blogidea Factory. Liefhebber van advertising,...

