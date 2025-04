Google maakt nu van al je notities een podcast: in het Nederlands

Audio Overviews

De optie heet Audio Overviews en het maakt het voor bijvoorbeeld studenten veel makkelijker om hun lesstof te leren: ze hoeven niet meer in de boeken te duiken, ze kunnen gewoon terwijl ze in het park zitten een podcast luisteren die ze op de hoogte brengt van de informatie. Google gaat zelfs een stapje verder en denkt dat de AI er misschien zelfs andere of nieuwe inzichten uit zal halen.

AI Overviews is er nog niet in alle talen, maar wel in 50 stuks, waaronder dus het Nederlands. Een gelukje, want veel AI-mogelijkheden zijn er niet zo snel in onze taal. Het is immers maar een kleine taal: het Nederlands blijkt door 0,33 procent van de wereldbevolking te worden gesproken. Er is ook goed nieuws: het staat op de veertigste plaats van de meest gesproken talen. Hoe dat kan? De meest gesproken talen, zoals Engels, Spaans en Chinees, worden nu eenmaal door extreem veel mensen gesproken.

Het is gaaf dat NotebookLM nu een mogelijkheid krijgt die erg uniek is en tot de verbeelding spreekt. Veel AI-mogelijkheden van de verschillende bedrijven lijken erg op elkaar of zijn nog niet zo goed doorgevoerd. Het voorbeeld dat we hebben gehoord van NotebookLM in het Nederlands klonk erg goed. Zeker in een wereld waarin podcasts extreem populair zijn, is dit een goede manier om AI in te zetten.