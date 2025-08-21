Hoe analyseren van data zowel games als slimme steden vormt

Analyse speelt een belangrijke rol in hoe systemen reageren wanneer timing ertoe doet. Van entertainmentplatforms tot stadsplanning: data helpt besluitvormers om zich aan te passen aan wat er op dat moment gebeurt. Dat zie je duidelijk op platforms zoals 888 live casino, waar ingenieurs vertrouwen op live data om de prestaties van het systeem te beheren tijdens piekmomenten met veel gebruikersactiviteit.

Door het verkeer te monitoren, vertragingen te detecteren en snel aanpassingen te maken, blijft alles soepel verlopen. Diezelfde manier van denken—reageren op het heden in plaats van te gokken op de toekomst—is inmiddels ingebouwd in de manier waarop Nederlandse steden hun diensten organiseren.

Signalen in realtime, acties in realtime

Wanneer systemen afhankelijk zijn van timing, tellen zelfs kleine vertragingen. In de gamewereld is Riot Games een goed voorbeeld. Na analyse van live data over CPU-gebruik, wedstrijdduur en serverbelasting, veranderde Riot hoe wedstrijden worden verdeeld over servers.

In plaats van servers zelf de wedstrijden te laten kiezen op basis van hun belasting, stapten ze over op een ‘round-robin’-systeem. Daardoor werd de belasting beter verdeeld en steeg de efficiëntie van de CPU met 10%. Ook daalden de hardwarekosten met 20%, zonder dat de spelervaring hieronder leed.

Eenzelfde aanpak zie je in stedelijke systemen. In Eindhoven wordt de luchtkwaliteit gevolgd via publieke meetnetwerken die elke paar minuten updates geven. Real-time gegevens van platforms zoals IQAir worden gebruikt door bewoners en lokale instanties om te kijken hoe vuil de lucht is.

Getest op belasting, gebalanceerd voor gebruik

Weten wanneer een systeem zijn limiet bereikt is belangrijk. Bij games bleek dat tijdens de Europese lancering van Clash (2020) bij Riot. De servers crashten door de hoge vraag naar wedstrijden.

Ingenieurs leerden daarvan en bouwden een geautomatiseerd systeem dat nieuwe wedstrijden tijdelijk vertraagt, gebaseerd op gegevens over startfrequentie. Daardoor konden ze de drukte aan zonder dat alles vastliep—en dit alles puur dankzij het analyseren van piekgedrag.

Nederlandse steden kennen soortgelijke pieken. NS gebruikt live vertragingsoverzichten uit het hele netwerk om snel te reageren op verstoringen. Tijdens een van de winterstormen in 2025 leidde water op de rails tussen Utrecht en Amersfoort tot automatische aanpassingen.

Deze beslissingen werden niet genomen op basis van weerberichten, maar via live updates van spoorwegsensoren en meldingen van machinisten. Binnen enkele minuten werden treinen omgeleid via alternatieve routes, waardoor de dienst ondanks de slechte omstandigheden bleef draaien.

Prestaties op detailniveau begrijpen

Kleine vertragingen die vaak worden herhaald, leiden tot grote problemen. Gameontwikkelaars duiken diep in de technische details om die op te sporen. Het team achter VALORANT bracht de verwerkingstijd van serverlogica terug van zo’n 50 milliseconden naar minder dan 2 milliseconden.

Ze analyseerden systeemactiviteit laag voor laag om te zien welke processen de ‘tick rate’ vertraagden. Dankzij die inzichten werd de gameplay vloeiender—zelfs op minder krachtige hardware.

Stedelijke systemen hebben ook baat bij zulke verfijningen. In Eindhoven werd een proef gedaan met slimme verkeerslichten bij drukke oversteekplaatsen. Sensoren volgden voetgangers in realtime en pasten de groentijd van verkeerslichten aan binnen 10 seconden. Tijdens piekuren daalden de wachttijden merkbaar. Net als bij games gebruikten verkeersplanners data om kleine patronen vroegtijdig te herkennen en bij te sturen.

Inzichten in beweging

Het gaat niet alleen om het verzamelen van data, maar vooral om het op het juiste moment te gebruiken. Notorious Studios, de ontwikkelaars van Legacy: Steel & Sorcery, bouwden tijdens hun playtests een realtime analyseplatform. Binnen enkele minuten konden ze zien welke klassen spelers kozen, hoe ze door de maps bewogen en hoe lang sessies duurden.

Die informatie hielp het team om vijandposities en vaardigheden opnieuw af te stemmen voor de volgende testversie. In Nederland speelt realtime energiemonitoring een steeds grotere rol in het beheren van de energievraag in steden. Dankzij slimme meters en een gekoppeld netwerk kunnen energiemaatschappijen het verbruik per buurt in de gaten houden, soms elke paar minuten.

Zo kunnen ze snel reageren op pieken of dalingen in de vraag of aanbod, en ingrijpen voordat er problemen ontstaan. Zeker met het groeiend aandeel van zonne- en windenergie, waarbij de beschikbaarheid per uur wisselt, maakt dit systeem het stroomnet stabieler.