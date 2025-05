Shazam Viral Charts laten je in realtime zien welke nummers wereldwijd viraal gaan

Shazam lanceert een nieuwe manier om de populairste muziek van het moment te volgen: de Shazam Viral Charts. Deze hitlijsten worden elke dag bijgewerkt en zijn gebaseerd op zoekdata van miljoenen gebruikers.

Traditionele hitlijsten lopen vaak achter de feiten aan. De Shazam Viral Charts laten daarentegen direct zien welke nummers snel aan populariteit winnen. Van TikTok-tracks tot filmsoundtracks: als een nummer vaak wordt herkend via Shazam, verschijnt het in deze dynamische lijst.

Niet alleen TikTok-hypes

Wat deze hitlijsten bijzonder maakt, is dat ze meer omvatten dan alleen social media-hits. De Shazam Viral Charts registreren elk moment waarop een track opvalt. Denk aan een opvallende scène in een tv-serie, een virale video, een reclamespot of een radioshow.

Zo werd de TikTok-hit “Anxiety” van Doechii een wereldwijde sensatie. Maar ook het jaren ’70-nummer “Nothing From Nothing” van Billy Preston stond plots op plek vier in de VS, na een opvallend moment in de seizoensfinale van The White Lotus.

Ook nostalgie scoort goed. In de Shazam-eindejaarslijst van 2024 stonden 31 nummers die al vóór 2022 waren uitgebracht. Denk aan klassiekers als “Unwritten” van Natasha Bedingfield en “Bloody Mary” van Lady Gaga.

Wereldwijd overzicht, lokaal relevant

De Shazam Viral Charts bestaan uit:

één wereldwijde top 50 van trending nummers

42 nationale lijsten met elk 25 tracks

Daardoor zie je niet alleen welke nummers wereldwijd scoren, maar ook welke lokale favorieten opvallen. Zo ontdek je nieuwe artiesten en oude favorieten, allemaal in één overzicht.

Ben je muziekliefhebber, artiest of trendwatcher? Dan zijn deze lijsten een waardevolle bron van inspiratie. Ze geven je een actueel beeld van wat leeft in de muziekwereld.

Ontdek het zelf

De Shazam Viral Charts zijn nu beschikbaar in de Shazam-app en op Apple Music. Dankzij de dagelijkse updates blijf je moeiteloos op de hoogte van nieuwe trends.