Dit is wanneer seizoen 3 van The White Lotus verschijnt

Het is een favoriet op de redactie, maar eigenlijk op de hele wereld: HBO Max Original The White Lotus. Al twee seizoenen hebben we gezien hoe een groep Amerikanen er een potje van maakt op vakantie en dat zal in het derde seizoen niet anders zijn. Dit is wanneer The White Lotus seizoen 3 verschijnt.

The White Lotus Thailand

In het derde seizoen van de serie keert Belinda terug. We kennen haar uit seizoen 1 van White Lotus Hawaii, maar ditkeer gaat ze aan de slag bij de Thaise vestiging van de hotelketen. Actrice Natasha Rothwell is ook terug, al moeten we het iconische personage van Jennifer Coolidge waarschijnlijk missen. Daarvoor in de plaats krijgen we echter Lisa van de girlband Blackpink, dus wie weet wat die voor ons gaat betekenen.