Zo zien de superhelden eruit in The Boys-spin-off Vought Rising

Het is klaar met het filmen van The Boys, er komt nog een seizoen aan in 2026 en dan is het over en uit. Nu heeft het al een succesvolle spin-off in de vorm van Gen V, maar er komt er nog een aan. Een die ideaal is voor wie Gen V niet zo tof vindt, maar The Boys wel. Het is namelijk een prequel die Vought Rising heet.

Vought Rising

Vought Rising betekent dat we worden teruggeslingerd in de tijd van voor The Boys: de Tweede Wereldoorlog heeft net plaatsgevonden en we volgen onder andere Soldier Boy (Jensen Ackles), Private Angel (Elizabeth Posey), Bombsight (Mason Dye) en Torpedo (Will Hochman) die terechtkomen in een gek moordmysterie waarin we meer leren over waar Vought vandaan is gekomen. Het speelt zich af in de jaren 50 van de vorige eeuw en de kostuums die nu zijn gedeeld zien er fenomenaal uit. Je krijgt meteen een idee van wat voor sfeer we kunnen verwachten.

Opvallend is dat Aya Cash-personage Stormfront niet op deze foto’s te zien is, want ze schijnt wel volop in deze tv-serie voor te komen. Wanneer dat precies plaatsvindt is onduidelijk, want er is nog geen releasedatum voor deze show onthuld. Gen V gaat volgende maand zijn tweede seizoen in en het vijfde en laatste seizoen van The Boys komt volgend jaar uit. Er schijnt ook een animatieserie in de maak te zijn, dus we zijn nog lang niet weg uit het universum van The Boys.