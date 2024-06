Het is klaar met The Boys op Amazon Prime Video

De kogel is door de kerk: The Boys op Amazon is niet meer. Er komen nog wel twee seizoenen aan, waarvan er eentje morgen van start gaat, maar na het vijfde seizoen is het over en uit met The Boys. Jammer, want het is een razend populaire serie op de streamingdienst, die recent ook al een hit heeft met Fallout.

The Boys is onder andere erg populair omdat het superhelden in een ander daglicht zet. Het is een combinatie tussen de echte wereld en de superheldenwereld, waarbij duistere thema’s niet worden ontweken. Bepaald niet zelfs: het is een enorm gewelddadige serie, en dan niet eens alleen om ‘actie’-geweld, maar ook om seksueel geweld. Een intense belevenis, die nu na vijf seizoenen ophoudt te bestaan. Dit meldt Eric Kripke, de maker van de serie:

#TheBoys Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun! pic.twitter.com/3p7Wt4jGA6 — Eric Kripke (@therealKripke) June 11, 2024

Het is nog onbekend wanneer het vijfde seizoen precies te zien is op de streamingdienst: in ieder geval kun je vanaf morgen genieten van het vierde en nu dus eennalaatste seizoen.