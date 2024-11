Shazam heeft al 100 miljard nummers voor ons opgezocht

Het enige wat de app doet is nummers op basis van een audio-vingerafdruk herkennen. Hierbij wordt gekeken naar een tijd-frequentiegrafiek (spectogram). De microfoon van je telefoon neemt de muziek in zich op en kan aan de hand van de fingerprint erbij zoeken welk nummer dat is. Daarvoor heeft het een grote database met miljoenen tracks waar het gebruik van maakt. Herkent Shazam het, dan zal hij je vertellen welke artiest en nummer het is. Het is een enorm populaire app, waarvan uiteindelijk zelfs een televisieprogramma werd gemaakt waarin mensen moesten zorgen dat ze sneller waren dan de app in het identificeren van een nummer: Beat Shazam.

100 miljard nummers

En nu viert de app al die jaren later dat het zijn 100-miljardste nummer heeft opgezocht. Het is niet voor te stellen. Het geeft zelf aan dat het 12 liedjes is voor elke persoon op aarde. Wil je het aantal evenaren in je eentje, dan heb je daar 3168 jaar voor nodig, zonder pauzes. Vooral het nummer Beautiful Things schijnt ontzettend veel ge-Shazamt te worden dit jaar: in 178 dagen werd het 10 mijoen keer herkend.

Maar, dat we de nummers opzoeken betekent niet altijd dat we het nummer niet kennen. Zo zegt een gebruiker: “Ik heb er waarschijnlijk 100 stuks aan bijgedragen: niet omdat ik het nummer niet ken, maar Shazam toont de songteksten en ik wil graag meezingen.” Dat klopt; de app wordt veelvuldig uitgebreid met meer nieuws, waaronder recent de optie om je geschiedenis op Shazam op genre, stemming of iets anders te bekijken. Je moet hiervoor wel tenminste 12 nummers hebben ge-Shazamt.