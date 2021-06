​Shazam vindt maandelijks 1 miljard nummers

Er worden elke maand meer dan 1 miljard songs herkent door Shazam. De herkenningsdienst voor muziek schijnt deze maand het vijftig miljardste nummer te hebben opgesnord, zegt Apple volgens 9to5Mac.



Shazam

Hoor je een goed liedje op de radio maar heb je geen zin om te wachten tot de deejay het afkondigt? Waarschijnlijk ben je dan een fervent Shazam-gebruiker. Met Shazam hoef je bij het horen van een song alleen maar op de grote knop in het midden van je scherm te drukken om binnen een paar seconden te weten welk liedje het is. Vervolgens geeft de app je aan dat je het nummer kunt luisteren via Apple Music.

Waar veel niet-Apple-gebruikers dan vaak uitgeShazamd zijn en het nummer op Spotify opzoeken, is het natuurlijk de bedoeling dat je naar Apple Music doorklikt en daar een abonnement op neemt. Dat kan overigens ook zonder Apple-producten, want het is een online tool. Of je dat nou doet of niet, het feit dat je op de knop drukt en Shazam gebruikt is al fijn voor Apple. De tool is namelijk in handen van het bedrijf en bewijst een geweldig visitekaartje te zijn voor Apple Music: zeker als er maandelijks 1 miljard keer op de knop wordt gedrukt.