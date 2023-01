Een realtime AI-wildcamera​ voor het beschermen van olifanten

De Nederlandse tech for good start-up Hack The Planet en de Universiteit van Stirling hebben ‘s werelds eerste wildcamera met kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkeld, die verschillende diersoorten en mensen kan detecteren en realtime waarschuwingen kan geven aan rangers.

In een studie die vandaag is gepubliceerd in het tijdschrift Methods in Ecology and Evolution, tonen de engineers en wetenschappers aan, dat hun AI-camera’s in afgelegen gebieden in Gabon nauwkeurig olifanten en mensen kunnen identificeren. De pilot laat zien, dat deze slimme technologie helpt om stropers tegen te houden en mens-olifantconflicten te voorkomen die vaak plaatsvinden in het Afrikaanse regenwoud.

Het is de eerste keer dat een dergelijk innovatief camerasysteem grondig is getest in de lastige omstandigheden van een regenwoud. Door een model van kunstmatige intelligentie, kant-en-klare cameravallen en aangepaste hardware te combineren met een satellietverbinding is het nu mogelijk om vanuit afgelegen plekken toch realtime informatie te versturen naar rangers. Het onderzoek toont aan, dat betrouwbare analyses gemaakt kunnen worden met het oog op natuurbehoud en ecologie.