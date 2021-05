Central Tuli​ is het eerste slimme wildpark in Botswana

De Timbo Afrika Foundation en Smart Parks hebben het eerste Smart Parks systeem in Botswana gerealiseerd. In het ‘Central Tuli Game Reserve’ zal vanaf heden met slimme, geavanceerde techniek het Afrikaanse wildlife beschermd gaan worden. Bovendien komt hiermee ook de herplaatsing en introductie van bedreigde en verdwenen diersoorten een stuk dichterbij. Het wildpark bestaat uit zo’n 70.000 hectare, deels gekocht door investeerder en Filantroop Albert Hartog, die het gebied vrij wil maken van oude hekken en prikkeldraad om op die manier een ‘wildlife corridor’ te creëren. Een vrije en veilige verbinding tussen aangrenzende natuurgebieden om wilde dieren hun oude migratie routes laten lopen. Tijdens de installatie van Smart Parks in april is een LoRaWAN netwerk met vijf gateway installaties en verschillende sensoren succesvol gerealiseerd in het gebied. Het LoRaWAN netwerk

Deze nieuwe technologie stelt de staff, guides en researchers in staat voertuigen, rangers, wegen en het recentelijk opgeleverde geavanceerde high tech hek te monitoren dat de leefomgeving van mensen en het natuurreservaat scheidt. Het LoRaWAN netwerk geeft het parkmanagement bovendien de mogelijkheid om sensoren en apparaten in te zetten voor nauwkeurige monitoring van bedreigde diersoorten zoals de neushoorn en het verzamelen van gedetailleerde data. Deze informatie maakt het mogelijk om operaties omtrent het beheer van het landschap te optimaliseren. Volgens Tim van Dam, directeur Smart Parks, is dit een van de meest geavanceerde Smart Parks die ze tot nu toe hebben geïmplementeerd. "Het is een enorme uitdaging om op deze terreinen te werken, maar de toewijding van alle betrokkenen overtrof al onze verwachtingen."

Preventie van conflicten tussen mens & dier Conflicten tussen mens en dier zijn een urgent probleem in grote delen van Afrika. Voor boeren, parkmanagers en eigenaren van natuurgebieden en wildparken is dit een terugkerend probleem. Het verlies van leefgebied vormt inmiddels de grootste bedreiging voor Afrikaans wildlife. Naarmate hun leefgebied kleiner wordt, komen olifanten bijvoorbeeld steeds vaker in aanraking met mensen. Één olifant kan met gemakt de complete oogst van een lokale boer verwoesten. Regelmatig hebben deze incidenten een dodelijke afloop voor mens of dier. De Nederlandse organisaties Timbo Afrika Foundation en Smart Parks hebben de handen ineengeslagen om deze conflicten, met support van het Botswaanse Department of Wildlife & National Parks, terug te dringen.

Technologische oplossingen Het Smart Parks LoRaWAN netwerk verzamelt gegevens van de geavanceerde sensoren en apparaten verspreid over het reservaat. De sensoren tracken wildlife en sturen nauwkeurige informatie via het netwerk over wegen, toegangspoorten, voertuigen, water, brandstoftanks en gebouwen, wat de operationele planning en het parkbeheer vereenvoudigt. Het geëlektrificeerde hek wordt gemonitord met behulp van sensoren die de spanning van het hek meten. Bij vernieling of beschadiging van het hek, sturen deze sensoren een melding naar de control room, zodat er direct gereageerd kan worden door het onderhoudsteam. Alle gegevens van de sensoren worden verwerkt in een gebruiksvriendelijke webapplicatie. Deze applicatie geeft nauwkeurige informatie van alle sensoren en apparaten in het gebied. Gedurende komende periode zal het netwerk worden uitgebreid met meer functionaliteiten, waaronder digitale camera’s, akoestische sensoren en de laatste OpenCollar Edge sensoren met embedded machine learning functies.

Een eigen wildpark, dat is een immense klus, dit gebied in Central Tuli leent zich gelukkig goed voor natuurbescherming en wildbeheer. Een van de hoofddoelen van de stichting Timbo is de herplaatsing en introductie van bedreigde en verdwenen diersoorten.Dat moeten wel dieren zijn die van oorsprong voorkomen in de regio. Ik hoop vooral te bereiken dat de witte en zwarte neushoorn terugkeren in Tuli. Deze iconische dieren zijn door stroperij dramatisch in aantal afgenomen. De zwarte neushoorn wordt zelfs zo bedreigd dat er in het wild nog maar zo’n 5.600 exemplaren leven. In het najaar van 2021 moeten de eerste neushoorns hier weer terug zijn.Met de installatie van Smart Parks hebben we het gebied een grote stap dichterbij naar gereedheid gebracht. Je kan pas bedreigde diersoorten terugplaatsen als je beschermmaatregelen tegen stroperij en mens dier conflicten op orde zijn. Dat is nu gelukkig het geval met deze nieuwste geavanceerde techniek van Smart Parks, we zijn er trots op. - Albert Hartog, eigenaar van het Central Tuli Game Reserve & Stichting Timbo Afrika.

Documentaire: Smart Parks Studio Harmens voegde zich tijdens deze expeditie bij het team en maakte prachtige beelden. Een foto zegt meer dan duizend woorden, dus stel je de waarde van een volledige documentaire voor. Door middel van deze documentaire wil Smart Parks laten zien en anderen laten ervaren wat het betekent om een Smart Parks te bouwen. Later dit jaar zal er een release-evenement plaatsvinden. Hieronder zie je alvast de trailer.

Fotocredits: Studio Harmens & Smart Parks.