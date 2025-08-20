3 dingen op de computer die AI niet voor je kan doen

Bestanden ordenen

Je kunt AI wel aangeven dat het je computer moet opruimen, maar net zoals opruimen in je huis is dat nu eenmaal iets wat niet echt uit handen te geven is. Jij moet toch bedenken wat een bepaald item voor je betekent en of het weg moet of niet, en als het niet weg moet, waar het dan het beste kan liggen. AI kan zeker prachtige mappenstructuren maken op je computer en het kan misschien ook wel zien of een document al lang niet is geopend, maar uiteindelijk zal je altijd zelf het echte opruim- en besliswerk moeten doen.

Goedkeuringen geven

Uiteindelijk draaien veel dingen die AI uiteindelijk niet kan doen om toestemmingen geven. Jij moet toestemming geven dat een bepaalde betaling verricht wordt, jij moet toestemming geven dat je locatie wordt gedeeld, jij moet toestemming geven dat een update mag worden geïnstalleerd: er zijn heel veel dingen waar jij uiteindelijk het laatste woord in hebt en dat is maar goed ook. Enerzijds is het vervelend dat AI dus ook weer niet alles van je kan overnemen, maar het zijn wel dingen die je als mens belangrijk houden: dat jij het zeggenschap hebt. Dat is iets om te blijven koesteren, maar vooral om in het achterhoofd te houden bij de automatiseringsslagen die worden gemaakt.

Uiteindelijk is dit natuurlijk bekeken vanuit de menselijke bril van de huidige tijd: dat we nu met dingen als tweefactorauthenticatie werken, wil niet zeggen dat dat over een x aantal jaar nog steeds zo gaat. Misschien gaan we naar andere systemen toe waarin AI juist wel allerlei dingen voor ons kan doen. Misschien wel zoveel dat we dat ons nu niet kunnen voorstellen, maar we er toch zo langzamerhand aan wennen. In ieder geval ben je vooralsnog echt nog steeds nodig op je computer en kun je dus niet alles aan de AI overlaten.