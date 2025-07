Ik ben geen robot-test kan de prullenbak in: ChatGPT slaagt

ChatGPT AI Agent

Een goede ontwikkeling omdat die AI Agent anders niet goed zijn werk kan doen, maar tegelijkertijd een heel spijtige innovatie voor de Captcha. Die is immers officieel nutteloos geworden nu kunstmatige intelligentie deze tests gewoon volbrengen. Het is namelijk niet zo dat ChatGPT tegen de site zegt: ik ben een AI Agent en ik doe dit namens persoon x of y. Er is geen handig achterdeurtje: hij moet gewoon die stoplichten op de foto aanklikken, net als wij mensen die proberen te bewijzen dat we geen robots zijn.

Op Reddit werden screenshots geupload van de situatie, want je kunt te allen tijde meekijken met wat de ChatGPT AI Agent allemaal voor je doet. Zonder blikken of blozen slaagde het in de Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (captcha dus). De automatische turingtest kan dus helemaal computers en mensen niet meer uit elkaar houden. Toch best grappig dat een AI-bot vertelt dat hij op internet bewijst dat hij geen bot is. ”Hij is getraind op menselijke data, dus hoezo zou hij zich als bot identificeren?” zegt een Reddit-gebruiker.

Robot bewijst dat hij geen robot is

Het is een goede vraag, en hoe ironisch het ook is dat een robot bewijst dat hij geen robot is, door een robottest te doen die officieel gezien alleen mensen zouden moeten kunnen, maakt het erg hilarisch, maar tegelijkertijd betekent dit wel heel veel. We gebruiken Captcha nu al decennialang en het lijkt erop dat zijn tijd erop zit. En waarom? Omdat hij uiteindelijk toch is verslagen door robots.

Dat aantonen dat je geen robot bent, daar werd zelfs een toffe shortfilm van gemaakt door Victoria Warmerdam, die er zelfs een Oscar mee won. Je kunt hem via NPO Start bekijken.