‘OpenAI staat op het punt om GPT-5 te lanceren’

ChatGPT wordt de afgelopen jaren regelmatig voorzien van een update van het onderliggende taalmodel. Zo wordt het weer een stuk slimmer en beter. Het taalmodel dat aan OpenAI’s chatbot ten grondslag ligt heet GPT en OpenAI zou volgende maand van plan zijn om GPT-5 te lanceren.

GPT-5

OpenAI komt daar niet zelf mee, het zijn geruchten, maar wel gebaseerd op iets wat werd gezien in de code van OpenAI. Het nieuwe AI-model zou op dit moment getest worden. Er lekten bestanden die daarop wijzen waarin staat ‘GPT-5 Reasoning Alpha’. Ook kwamen onderzoekers erachter dat de BioSec Benchmark, die intern bij OpenAI wordt gebruikt, GPT-5 noemt. Het zou waarschijnlijk in augustus gelanceerd worden. GPT-5 komt met de nodige verbeteringen, met als belangrijkste factor het samenbrengen van verschillende elementen.

Het geheugen, het redeneren, het meekijken naar beeld en het voltooien van taken is nu allemaal nog los, maar wordt dan één. OpenAI heeft er verder nog niets over gezegd, al is er door ChatGPT wel aangegeven dat GPT-5 eraankomt. Het belooft een grote verandering te zijn: de laatste was GPT-4,5 dat vorig jaar verscheen, nadat GPT-4 in 2023 uitkwam. Het zal ongetwijfeld ook samenhangen met de AI-agent die vorige week werd onthuld. Veel mensen verwachtten zoiets met GPT-5 en het is nu al gekomen, maar het nieuwe taalmodel zou het wel eens aanzienlijk beter kunnen maken.