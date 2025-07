ChatGPT introduceert agent om allerlei acties voor je uit te voeren

ChatGPT kan natuurlijk al vragen voor je beantwoorden en afbeeldingen voor je maken, maar nu komt het met een algemene agent die allerlei dingen voor je kan doen op de computer. Denk aan het maken van presentaties en het gebruiken van je agenda.

Agent van ChatGPT

De tool heet ChatGPT-agent en er worden verschillende zaken van OpenAI in samengebracht. Deep Research analyseert de informatie, terwijl Operator dingen kan aanklikken op websites. Je kunt de agent gebruiken door in ChatGPT een prompt te schrijven zoals je dat normaal ook zou doen. Wat eigenlijk neerkomt op: gewon typen wat je wil in je eigen woorden.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat AI steeds meer voor ons gaat doen. Het idee is dat zo’n AI-agent je door en door kunt. Hij weet wat je voorkeuren zijn, je doelen, je agenda, je gezondheid, enzovoort. Je zegt tegen je agent dat je wil dat hij een afspraak voor je verplaatst en dat doet hij voor je, of je zegt dat je een trip naar Parijs wil met de Thalys en hij zoekt het voor je uit en boekt het voor je. Hij kan zelfs checken of je paspoort nog geldig is. Hij kan ook steeds meer met je meedenken, zoals opmerken dat je wel een heel drukke week had, en dat je je sportafspraak dan misschien wil verplaatsen. Of zeggen dat je LinkedIn-profiel al een tijdje stil ligt en een post voorstellen.

Dat is het toekomstbeeld van de AI-agent en daar zet ChatGPT nu stapjes naartoe. Dat is belangrijk, want als AI ineens zo rigoureus met jouw leven bezig gaat, dan kan dat voor sommige mensen te snel gaan. Je paspoort toevertrouwen aan AI is bijvoorbeeld erg spannend. Voor nu krijgen AI-agenten dus stukje bij beetje meer toegang tot apps en tools. Zo kunnen ze emails voor je beantwoorden, documenten opstellen, dingen plannen, enzovoort. Ze vragen doorgaans wel om goedkeuring, wat zeker in deze prille periode van dit soort tools van belang is.