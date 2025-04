OpenAI wil watermerken toevoegen aan AI-afbeeldingen ChatGPT

AI-afbeeldingen met watermerk

OpenAI schijnt wel al te testen om watermerken aan foto’s toe te voegen. Het is sinds vorige week mogelijk voor gratis gebruikers van ChatGPT (via GPT-4) om afbeeldingen te laten genereren. Dat is echter misschien nog maar kort zo kaal qua resultaat als je dat nu gewend bent. Er is nog niet gezien hoe het watermerk eruit komt te zien, maar wel wordt er in de code van de Android-app gesproken over ImageGen-watermerken, ontdekte BleepingComputer. ImageGen is de motor achter het genereren van afbeeldingen.

Er wordt in de wereld van AI constant gesproken over watermerken. Moeten ze verplicht worden gemaakt voor AI-afbeeldingen, hoe groot moet het zijn, zijn ze niet te makkelijk te omzeilen? Er zijn veel meningen en veel mogelijkheden, maar er is nog geen eenduidige werkwijze. In ieder geval is ChatGPT er niet de eerste mee: Gemini en Meta voegen al veel langer watermerken toe aan gegenereerde afbeeldingen.