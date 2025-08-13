De meestgebruikte AI-chatbot krijgt een warmere persoonlijkheid

Update van de persoonlijkheid van de AI

“We werken aan een update van de persoonlijkheid van GPT-5, die warmer moet aanvoelen dan de huidige persoonlijkheid, maar niet zo irritant (voor de meeste gebruikers) als GPT-4o. Een les die we de afgelopen dagen hebben geleerd, is dat we echt moeten streven naar een wereld waarin de persoonlijkheid van het model meer per gebruiker kan worden aangepast.”

Goed nieuws dus voor de mensen die AI vooral als steun en toeverlaat gebruiken. Maar er is ook goed nieuws voor wie heel graag tussen modellen wil wisselen, al heeft OpenAI het daar wel wat gecompliceerder gemaakt dan voorheen. Altman legt uit dat 4o inderdaad terug is voor mensen die betalen, maar dat er voor die mensen ook de optie is ‘Toon extra modellen’, wwaardoor je ook o2, 4.1 en GPT-5 Thinking Mini kunt gebruiken. GPT-4.5 is er ook, maar daar kunnen niet alle betalende gebruikers van profiteren:: dat is alleen voor de Pro-gebruikers.

Meerdere taalmodellen kiezen

Daarnaast heeft OpenAI ook gezorgd dat de klachten over dat GPT-5 soms wat langzaam is verminderen: je kunt nu kiezen of je automatisch, snel of Thinking wil gebruiken als je GPT-5 inzet. Altman geeft aan dat de meeste mensen prima uit de voeten zullen kunnen met Auto, maar dat er voor een selecte groep mensen toch wat anders nodig is en dat is er dus nu. Het is goed dat OpenAI zo snel reageert op de feedback en ook meteen komt met oplossingen: er zijn in het verleden veel techbedrijven geweest die hadden gezegd: dit hebben we bedacht, dit is geweldig, dit is het vanaf nu. Bovendien lijkt het terugzetten van de oude modellen ook geen enorm probleem. Alleen dat persoonlijkheid toevoegen wordt misschien wel een groter project, maar daarover heeft Altman niets gespecificeerd.

Het is een kleine knieval voor hem om deze aanpassingen te doen aan de AI-chatbot: hij heeft wel eens gezegd dat hij een hekel heeft aan zo’n lange lap aan verschillende AI-modelopties. Maar goed, ‘het volk’ wil het en waarschijnlijk doet OpenAI er goed aan om daarnaar te luisteren. Het geeft immers alleen maar aan hoe prettig mensen ChatGPT vinden werken en hoezeer het al in hun workflow is geïntegreerd. Nu nog kijken of OpenAI het ook lukt om ChatGPT weer wat intiemer te maken, voor de mensen die het juist buiten hun werk om gebruiken.