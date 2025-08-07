07.08.2025
Online

ChatGPT lanceert GPT-5 met grote verbetering voor ChatGPT

By: Laura Jenny

BlogOnline

OpenAI heeft zojuist zijn nieuwe taalmodel GPT-5 gelanceerd. Het is nu beschikbaar binnen ChatGPT, maar mogelijk heb je er in eerste instantie een betaald account voor nodig om er gebruik  van te maken.

ChatGPT verbeterd met GPT-5

Het belooft dat het taalmodel altijd de beste antwoorden geeft, omdat het dieper kan nadenken. Ook zou het beter moeten zijn in het programmeren en het ontdekken welke foutjes er eventueel in de menselijke code zijn geslopen. Het nieuwe GPT-5 zou ook beter zijn om je speeches en verhalen te helpen schrijven.

Voor wie ChatGPT wel eens als een soort online dokter gebruikt is er goed nieuws, hij zou namelijk vaker bruikbare antwoorden geven als het om medische zaken gaat. OpenAI schrijft: “Dit is ons beste model tot nu toe als het gaat om medische vragen, met meer preciezere en betrouwbaardere antwoorden en bovendien beter meedenken.”

Waar het voor jou als gebruiker op neerkomt is dat ChatGPT er aanzienlijk betrouwbaarder mee moet worden. Het is slim dat OpenAI het zo insteekt, want er wordt nog regelmatig geklaagd over hallucinerende AI-chatbots.

Eerder deze week lanceerde OpenAI nog een gratis open source-taalmodel waarmee mensen zelf makkelijker AI-agents en specifieke AI-chatbots kunnen maken. GPT-5 is puur bedoeld als fundering voor ChatGPT, de ‘opper’-AI-chatbot die ook in Nederland geldt als de meestgebruikte AI-chatbot van allemaal.

 

Online
06.08.2025

ChatGPT lanceert open taalmodel dat je zelf kunt programmeren

OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft nu een soort open source-GPT gelanceerd. Zo kun je gratis en open je eigen GPT...
Online
06.08.2025

Deze AI-tool maakt zelfs ongevraagd naaktbeelden van Taylor Swift

Eerst werden er gevraagd naaktfoto’s met AI gemaakt van Taylor Swift, maar nu gebeurt het zelfs ongevraagd. Dit is de...
Online
05.08.2025

AI kan borstkanker zien die radioloog gemist heeft

De dokter belt je met goed nieuws: je hebt geen borstkanker volgens de screening! Heel fijn natuurlijk, maar wat als er...
Laura Jenny
Laura Jenny
Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven, Belle is haar beste...

Share this post