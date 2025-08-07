ChatGPT lanceert GPT-5 met grote verbetering voor ChatGPT

OpenAI heeft zojuist zijn nieuwe taalmodel GPT-5 gelanceerd. Het is nu beschikbaar binnen ChatGPT, maar mogelijk heb je er in eerste instantie een betaald account voor nodig om er gebruik van te maken.

ChatGPT verbeterd met GPT-5

Het belooft dat het taalmodel altijd de beste antwoorden geeft, omdat het dieper kan nadenken. Ook zou het beter moeten zijn in het programmeren en het ontdekken welke foutjes er eventueel in de menselijke code zijn geslopen. Het nieuwe GPT-5 zou ook beter zijn om je speeches en verhalen te helpen schrijven.

Voor wie ChatGPT wel eens als een soort online dokter gebruikt is er goed nieuws, hij zou namelijk vaker bruikbare antwoorden geven als het om medische zaken gaat. OpenAI schrijft: “Dit is ons beste model tot nu toe als het gaat om medische vragen, met meer preciezere en betrouwbaardere antwoorden en bovendien beter meedenken.”

Waar het voor jou als gebruiker op neerkomt is dat ChatGPT er aanzienlijk betrouwbaarder mee moet worden. Het is slim dat OpenAI het zo insteekt, want er wordt nog regelmatig geklaagd over hallucinerende AI-chatbots.