ChatGPT lanceert open taalmodel dat je zelf kunt programmeren

OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft nu een soort open source-GPT gelanceerd. Zo kun je gratis en open je eigen GPT inrichten naar smaak. Het gaat om gpt-oss-120b en gpt-oss-20b en het zijn twee verschillende taalmodellen die lokaal kunnen draaien.

gpt-oss-120b en gpt-oss-20b

OpenAI zegt dat het het resultaat is van miljarden euro’s aan research-investeringen. Je kunt ze op Hugging Face downloaden, waar meer AI-tools te vinden zijn. Het is een vrij lange tijd geleden dat OpenAI voor het laatst iets open en gratis aanbood aan taalmodellen: de laatste keer was in 2019 met GPT-2. Inmiddels is ChatGPT al bijna toe aan GPT-5.

Het biedt een interessant inkijkje in hoe AI werkt. Iedereen kan de interne parameters bekijken en zien hoe de informatie wordt verwerkt. Bovendien kun je dit model ook zonder internet draaien en achter je eigen firewall (de kleinste van de twee is maar 16 GB). Deze nieuwe gpt-oss-modellen gebruiken redeneringsmodellen, net als in het o1-model. Het geeft dus niet meteen antwoord, maar het gaat eerst redeneren en de stappen laten zien die het zet om tot een bepaalde conclusie te komen. Wel zijn de taalmodellen wat mager opgezet: het is alleen mogelijk om tekst te tonen en ze zijn niet multimodaal.