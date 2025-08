Waarom de AI-gegenereerde modellen in Vogue zoveel losmaken

Advertentie van Guess in Vogue

Tegelijkertijd is het niet eens helemaal de schuld van Vogue. Het model is van Guess, dat een advertentie in het blad inkocht. Maar ja, het feit blijft: als het in Vogue staat, dat toch wel als de bijbel in modeland geldt, dan is dat veelzeggend. Keurt Vogue AI goed en moeten modellen vrezen voor hun bestaan? Vogue doet het af als een storm in een glas water: dat zegt gewoon dat het een advertentie was en dat dit mag binnen deze commerciële pagina’s. Dat zegt niets over andere pagina’s in het blad: wat van de redactie komt, blijft vooralsnog dus gewoon door mensen gemaakt met echte mensen als onderwerp.

Het kan ook een slim teentje in het water zijn geweest van Vogue: misschien wilde het gewoon even uitproberen hoe het zat met AI, hoe de reacties zouden zijn, en kwam het goed uit om dat dan met een advertentie te doen. Dat weten ze nu in ieder geval precies. En we denken dat dit een Google Glass-situatie wordt: tien jaar geleden was de wereld er niet klaar voor, maar over een paar jaar wordt er waarschijnlijk al een stuk minder zwaar aan getild: misschien is het tegen die tijd zelfs volledig genormaliseerd.