Het tijdperk van de AI-browser breekt aan: zo werk je ermee

We weten al een tijdje dat door AI een heel nieuw tijdperk op het internet aanbreekt. De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van AI-chatbots, maar nu gaat het om AI Agents en AI-browsers. Over AI Agents hebben we het al veelvuldig gehad (hoe ze de Captcha overbodig maken bijvoorbeeld), maar er is ook iets in opkomst dat daar enigszins mee te maken heeft: de AI-browser. Vandaag introduceerde Microsoft zijn nieuwe Copilot-modus voor zijn Edge-browser, waardoor het een AI-browser is geworden, Maar wat betekent dat dan?

Wat is een AI-browser?

Voordat we dieper in de AI-browser Edge met Copilot-modus duiken, is het goed om te weten dat Microsoft niet de enige is. Je hebt Brave met Leo, opera met Aria, Arc Browser, en als je een beetje creatief bent, dan kun je met de juiste extensies ook heel makkelijk een AI-browser maken van Chrome. Maar, en daar moeten we Microsoft punten voor geven, er zijn weinig bedrijven die er zo serieus mee bezig zijn als het bedrijf achter Windows, Xbox en MS DOS.

Een AI-browser laat je een vraag typen zoals in Google, een prompt dus, maar de AI stuurt je dan niet eerst naar Google, het geeft je meteen het antwoord of de samenvatting. Dat is inmiddels ook ongeveer hoe Google zelf werkt, maar de Chrome-browser laat je zo zonder bepaalde extensies te gebruiken via Google gaan. Een AI-browser is sneller in het beantwoorden van je vraag. Het lijkt een soort Google Zoeken, maar dan komt het dus meteen met een antwoord in plaats van een hele rits links.