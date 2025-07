Paypal laat je straks met meer dan 100 verschillende crypto betalen

Wil je graag met cryptovaluta betalen,maar wordt dat je online moeilijk gemaakt? Straks niet meer, want PayPal accepteert het binnenkort als officieel betaalmiddel. In eerste instantie is het alleen voor Amerikaanse bedrijven, maar het moet ook wereldwijd uitrollen.

PayPal laat winkels crypto accepteren

Het fintechbedrijf staat niet alle cryptovaluta toe, maar wel aanzienlijk meer dan alleen de heel bekende drie. Meer dan 100 verschillende digitale munten zijn welkom op het platform, met natuurlijk ook Bitcoin en Ethereum. Zelfs de memecoin van Trump kan er worden verhandeld. Dat is handig, want je bent dan niet genoodzaakt om toch voor een andere crypto te kiezen.

Wel is het een nieuwe mogelijkheid die naar winkels komt en dus niet direct naar klanten wat betekent dat het aan de winkel is om te bepalen of het betalen met crypto via PayPal toestaat of niet. Je kunt er dus als consument nog steeds niet heel veel aan doen, maar je kunt uiteraard wel je favo webwinkel een mail sturen om te verzoeken dit wel toe te staan.