AI companions: waarom jongeren voor een virtuele vriend(in) kiezen

Virtuele vriend(in)

Een virtuele persona dus. Het laat zich raden wat er zo aantrekkelijk is aan deze vorm van AI. Het is geen mens, dus je kunt diegene alles toevertrouwen zonder dat er een oordeel aan hangt. Je kunt dat ook doen wanneer je maar wil: AI slaapt niet. Ook kun je op de gekste momenten de vreemdste gesprekken aangaan, want AI is niet in werkmodus op maandagochtend en ook niet laveloos zaterdagnacht. AI heeft bovendien niets nodig: je hoeft het geen eten te geven: je hoeft ook geen problemen van de AI aan te horen als je dat niet wil.

Ideaal, waardoor 52 procent van de Amerikaanse tieners op regelmatige basis zo’n AI companion gebruikt. 13 procent doet het zelfs dagelijks. Er zijn geen cijfers bekend van hoe dat in Nederland zit: de verwachting is dat dit aanzienlijk lager is, mede door de taalbarriere. Veel AI-tools zijn niet in het Nederlands beschikbaar, of het Nederlands is simpelweg niet natuurlijk genoeg. Daarnaast staan we in Nederland bekend als een nuchter volkje en vinden mensen het daardoor misschien sneller te ver gaan.

Overigens worden AI companions niet alleen gebruikt door mensen die graag hun diepste geheimen of gevoelens kwijt willen. Veel mensen zien het vooral als entertainment of gebruiken het om te testen hoe ver AI kan gaan. Er zijn mensen die het vooral gebruiken om menselijke gesprekken te oefenen, zodat ze zich kunnen voorbereiden op situaties in de echte wereld. Het betekent ook niet dat mensen 100 procent vertrouwen in hun AI-metgezel: de helft van de Amerikaanse tieners vertrouwt de informatie vanuit de virtuele vriend(in) niet. Zeker als ze wat ouder zijn: jongere kinderen zijn wel eerder geneigd om te geloven wat de AI zegt.