10 manieren waarop Google Gemini je kan helpen bij je werk

4. Enquêtes maken

Of het nou een poll is voor op je social media of een klein marktonderzoek: AI kan heel goed bedenken welke vragen er slim zijn om te stellen aan het grote publiek. Zo hoef je minder snel bang te zijn dat je een vraag vergeet. Het is heel makkelijk om even snel te vragen aan Gemini welke vragen het verstandig vindt om mee te nemen.

5. Teksten vertalen

Het is niet voor niets dat Google Gemini toevoegt aan Google Vertalen: het maakt vertalen een stuk beter. Heb je dus een lange lap tekst die nodig aan een vertaling toe is, dan kun je dat best aan Gemini overlaten. Uiteraard wel even goed nalezen.

6. Programmeren

Gemini kan scripts schrijven, uitleggen wat een bepaald stuk code doet en programmeren. Vraag of hij je helpt met het vinden van een foutje in de code en Gemini zal het je proberen te vertellen, waardoor je website er snel weer goed bijstaat.