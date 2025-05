Google I/O 2025: Gemini AI, slimme creatietools en de toekomst van interactie

Tijdens Google I/O 2025 heeft het techbedrijf een indrukwekkende reeks innovaties gepresenteerd. Centraal stond wederom kunstmatige intelligentie, met in het bijzonder de volgende stap in Gemini: versie 2.5. Maar dat was nog maar het begin. Van vernieuwde zoekfunctionaliteit tot AI-gegenereerde video’s en real-time interactie via je smartphonecamera – Google zet vol in op een AI-gedreven toekomst.

AI Mode in Search

De meest baanbrekende aankondiging van de avond was zonder twijfel de introductie van AI Mode in Google Search. Waar zoeken voorheen vooral draaide om het vinden van hyperlinks, verandert AI Mode de zoekmachine in een interactieve assistent. Gebruikers kunnen tijdens het zoeken direct een gesprek aangaan met Gemini, Google’s geavanceerde AI-model.

Stel je zoekt naar “beste laptop voor videobewerking”. In plaats van alleen een lijst met links, stelt Gemini aanvullende vragen zoals: “Gebruik je voornamelijk Premiere Pro of DaVinci Resolve?” of “Wil je een draagbare optie of maximale kracht?” Vervolgens krijg je een gepersonaliseerd antwoord, gebaseerd op realtime informatie, specificaties én gebruikersreviews.

Deze conversational search-ervaring betekent dat je minder hoeft te klikken, filteren of vergelijken – Gemini helpt je daar actief bij.

Ook voor e-commerce wordt AI Mode een gamechanger. Zo kun je tijdens het shoppen vragen stellen over maatadvies, alternatieven bekijken of zelfs productfoto’s laten genereren met de gekozen items.

De functie wordt eerst uitgerold in de VS, met later dit jaar een bredere internationale release. Google benadrukt dat privacy en transparantie bij deze nieuwe zoekbeleving voorop staan.

Gemini 2.5: krachtiger, slimmer, dieper

Google’s paradepaardje op het gebied van generatieve AI, Gemini, heeft een upgrade gekregen. Gemini 2.5 Pro introduceert onder meer een experimentele ‘Deep Think’-modus. Hiermee kan de AI complexere problemen aanpakken door meerdere hypothesen af te wegen voor het een antwoord geeft.

De nieuwe versie blinkt uit in benchmarks als WebDev Arena en LMArena en beschikt over een contextvenster van maar liefst 1 miljoen tokens. Dat maakt het model bijzonder geschikt voor lange documenten, code-analyse en videobegrip. Gemini 2.5 is inmiddels beschikbaar in meer dan 35 talen en integreert naadloos met Google’s eigen diensten, waaronder Workspace.

Flow, Imagen 4 en Veo 3: creatieve AI voor beeld en video

Google zet ook stappen op het gebied van creatieve tools. De nieuwe tool ‘Flow’ stelt je in staat om op basis van tekst of afbeeldingen korte AI-geanimeerde films te maken. Hiervoor maakt Flow gebruik van de verbeterde versies van Veo (video) en Imagen (beeld).

Imagen 4 genereert nu nog gedetailleerdere visuals met betere controle over compositie en stijl.

Veo 3 voegt audio toe aan video’s en kan realistische stemmen genereren, wat storytelling een extra dimensie geeft.

Voor makers betekent dit: meer mogelijkheden met minder middelen, zonder concessies aan kwaliteit.

Gemini Live en Project Astra: real-time AI via je camera

De samenwerking tussen Gemini en het zogenaamde Project Astra krijgt vorm in Gemini Live: een tool waarmee gebruikers real-time met de camera van hun telefoon objecten, tekst en situaties kunnen analyseren. Denk aan: richt je camera op een apparaat, een kunstwerk of straatbeeld – en Gemini Live geeft context, uitleg of suggesties.

Deze visuele zoekervaring maakt gebruik van multimodale AI – een combinatie van beeld en taal – en wordt later dit jaar beschikbaar op Android-apparaten.

Google Beam: videovergaderen in 3D

Project Starline is herdoopt tot Google Beam: een 3D-videocommunicatieplatform dat later dit jaar verschijnt in samenwerking met HP. Dankzij een geavanceerd lichtveldscherm en meerdere camera’s ontstaat een driedimensionale versie van je gesprekspartner – alsof die persoon daadwerkelijk tegenover je zit. Een veelbelovende stap in de richting van meer menselijke en natuurlijke remote-communicatie.

AI in de tools van alledag: Gmail, Meet en meer

AI wordt ook dieper verweven in bestaande Google-diensten. Gmail krijgt uitgebreide slimme antwoordopties gebaseerd op eerdere e-mails en context uit Drive. Google Meet introduceert real-time spraakvertaling met Gemini, zodat gebruikers in meerdere talen tegelijk kunnen vergaderen zonder barrières.

Deze functies zijn gericht op productiviteit, maar ook op inclusie – en zullen in de tweede helft van 2025 breder worden uitgerold.

Google’s koers richting AGI

Tot slot blikte Demis Hassabis, CEO van Google DeepMind, vooruit op de grotere visie: de weg naar AGI (Artificial General Intelligence). Gemini’s nieuwste functies op het gebied van redeneren, wereldbegrip en creativiteit zijn volgens hem duidelijke stappen op die route.

Hassabis benadrukte dat AI zich niet alleen in digitale ruimtes ontwikkelt, maar ook fysieke interactie met de wereld mogelijk maakt. Denk aan robots, wearables en interactieve interfaces – allemaal gevoed door Gemini’s mogelijkheden.