Gemini Live komt gratis naar Android-telefoons en -tablets

Recent schreven we al over Gemini Live, de AI-tool van Google waarmee je ook je scherm kunt delen. Ook als je je camera open hebt kan Gemini meekijken en je vertellen wat je ziet, of een andere vraag beantwoorden over je omgeving. En vanaf nu is het gratis beschikbaar op Android-telefoons en -tablets. Een geluk, want Google zou het eigenlijk achter slot en grendel zetten.

Gemini Live screensharing

Met Gemini Live screensharing kun je bijvoorbeeld als je in een aquarium loopt een vis laten zien aan de AI en vragen wat voor soort vis het is. Of misschien wel wat normaliter het leefgebied van dat type vis is. Het voordeel aan de kunstmatige intelligentie is dat je veel dieper kunt vragen dan je misschien gewend bent van bijvoorbeeld de Google Assistent. Het betekent ook dat je wat anders moet gaan denken: normaliter zou je snel Google openen als je iets wil weten, maar nu kun je het veel makkelijker vragen aan Gemini. Je hoeft niks te omschrijven, je opent gewoon je camera.