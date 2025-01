ChatGPT of Gemini wie geeft je beste reisadviezen

Inmiddels zijn we al even onderweg met onze roadtrip langs de kustlijn van Spanje naar Portugal. De rit door Frankrijk was er één met twee vingers in de neus. Vooral Ionity zorgt voor een moeiteloos en voordelig laadschema onderweg. ABRP houd je goed op de hoogte van de te verwachten batterij percentages. Dat wordt zelfs exact weergegeven als je een koppeling maakt met de (betaalde) Peugeot app (een aanrader die je wel 12 euro per maand kost) voor de Peugeot e-3008.

Met deze koppeling zorg je voor realtime informatie vanuit de e-3008 die zorgt dat ABRP (A Better Route Planner) wordt gevoed met resultaten. Deze zorgt er dan voor dat er laadstations worden ingeladen als kandidaat om te gaan laden. De suggesties zijn betrouwbaar maar daar kun je natuurlijk, ingegeven door wat dan ook, van afwijken.

Zo rijden we via Frankrijk naar Tossa de Mar waar het even helemaal mis ging met een AirBnB. Helaas wijken de tekst en de foto’s wel eens af van de werkelijkheid waardoor de eerste stop in Spanje in Sant Feliu de Guixols is. De keuze hierna is om even langer te stoppen in Calafell. Hier is de AirBnB aan de boulevard een voltreffer. Vanaf dit punt gaan ook onze AI-reisassistenten een wat grotere rol spelen als we richting Denia rijden.

Vooral als je de vraag stelt waar je onderweg, het liefst in een natuurgebied (het advies: de Delta del Ebro) een mini fotoshoot (zie foto’s) kunt doen met onze Peugeot die langzaam als een jas om je heen gaat zitten en zich gedraagt (zo voelt het ook) als een meer dan aangename reisauto. De vernieuwde i-Cockpit is zowel overdag als na zonsondergang (de blauwe verlichting is echt waanzinnig) een genot.