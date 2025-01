ABRP de ultieme routeplanner voor elektrische rijders

Als je een elektrische auto rijdt en plannen maakt voor een roadtrip naar het zuiden, is de kans groot dat je vroeg of laat stuit op A Better RoutePlanner (ABRP). Deze routeplanner is inmiddels een begrip onder EV-rijders en wordt vaak geprezen als de ultieme tool voor het plannen van lange reizen. Voor onze AI-roadtrip met de Peugeot e-3008 is het zelfs een inkopper omdat we via My-Peugeot een connectie kunnen maken met ABRP.

Het betekent dat je in deze combinatie maximaal de kracht van deze app kunt benutten. Wat maakt ABRP dan zo bijzonder, en hoe goed of handig is hij in vergelijking met alternatieven zoals Google Maps, PlugShare en Chargemap? Om daarachter te komen moet je echt even dieper in de wereld van routeplanners duiken om zelf te ontdekken waarom ABRP misschien wel jouw beste reisgenoot kan zijn worden, toch zeker els je een lange roadtrip wilt gaan maken.

De oorsprong van ABRP

ABRP werd geboren uit frustratie. Bo Lincoln, de oprichter van het Zweedse bedrijf Iternio, kocht in 2016 zijn eerste Tesla en realiseerde zich al snel dat het plannen van lange reizen met een elektrische auto niet eenvoudig was. Hoewel Tesla’s ingebouwde navigatie handig is, bood het weinig flexibiliteit en miste het de mogelijkheid om variabelen zoals weersomstandigheden en rijstijl mee te nemen.

Onze slimme Bo besloot zelf een oplossing te ontwikkelen en zo ontstond A Better RoutePlanner. Wat begon als een hobbyproject, groeide al snel uit tot een wereldwijde favoriet onder EV-rijders. Inmiddels is ABRP een integraal onderdeel van de EV-reiscultuur, met miljoenen gebruikers wereldwijd.

Wat maakt ABRP zo anders als al die anderen?

Waar traditionele routeplanners zoals Google Maps zich richten op het snelste of kortste pad, richt ABRP zich volledig op de behoeften van elektrische voertuigen. Bij ABRP draait alles om batterijbeheer en laadstrategieën. De app houdt rekening met factoren zoals je huidige laadstatus, de oplaadsnelheid van je auto, de capaciteit van de batterij en zelfs externe invloeden zoals hoogteverschillen en wind.

Dit maakt het mogelijk om realistische en efficiënte routes te plannen die niet alleen rekening houden met je eindbestemming, maar ook met de stops die nodig zijn om daar te komen. Misschien is dat minder spannend als je van A naar B rijdt in Nederland, maar wie echt lange routes gaat rijden (in ons geval 3.000 km) komt al snel achter de enorme voordelen van ABRP.