Een Roadtrip van 3.000 km met de Peugeot e-3008 en AI

Roadtrips zijn onze passie, die is zo groot dat we er zelfs een boek over hebben geschreven. En waarom zou je dan het nieuwe jaar niet beginnen met het rijden van een extra lange roadtrip van zo’n 3.000 km door Spanje met als eindpunt de Algarve. Gezien de lengte en de duur van deze roadtrip doen we dit geheel in stijl met een Peugeot e-3008 GT. Hoe fascinerend is het dan om met de groeiende populariteit van AI deze in te zetten voor een roadtrip. Hoe dat werkt, hoeveel het toe gaat voegen en of we echt een slimme reisgenoot erbij hebben gaan we de komende weken vanzelf merken.

Onze Peugeot e-3008 is in Nederland nog niet voorzien van een AI-model voor de bestuurder maar dat mag de pret niet drukken. Daarom introduceren wij een GPT-model (een AI-assistent die we gemakshalve model E3008 noemen) wat essentieel is voor deze trip en jaloersmakend is voor het merk. Wie weet gaat dit model verbazen, zeker als we data-analyses kunnen maken vanuit de My Peugeot App in combinatie met ABRP (A Better Route Planner. DIt kan informatie gaan opleveren die we niet alleen kunnen publiceren maar ook kunnen toevoegen aan ons AI model E3008. Hiermee maken we deze Peugeot e-3008 slimmer als dat misschien ooit op de ontwerptafel was bedacht.