Peugeot E-Lion Day 2024: de leeuw als beschermde diersoort

Want de tijd van eigen technologie is niet meer. Net als dat er echt serieuze concurrentie zit aan de koffietafel. Opel maakt identieke auto’s met een vleugje Duits vakmanschap en scherpere prijzen, Citroën blijft met veel gevoel over de weg zweven. DS Automobiles maakt dezelfde auto’s maar dan luxueuzer en prachtig ontworpen en in Italië worden kleintjes als de Fiat 500 steeds groter. Jeep wordt elektrisch en is in zijn segment niet te verslaan en Alfa Romeo is op snelheid en 'emotione' moeilijk te kloppen.

De leeuw met een stekker is een beetje het omgekeerde, daar komen er steeds meer van. Peugeot heeft de ambitie om het leidende EV-merk op de Europese markt te worden. Dat is ferme taal want de concurrentie komt in grote getalen over de weg en per boot naar Europa. Maar het betekent ook dat Peugeot binnen Stellantis het A-merk wil worden. De grootste en meest innovatieve, in de wetenschap dat er van iedere nieuwe Peugeot één of meerdere bloedverwanten zullen zijn.

Het E-Lion-project staat model duurzame mobiliteit van de toekomst van Peugeot en is gebaseerd is op vijf ‘E-pijlers’:

Twaalf keer een E-Lion waarvan negen personenauto’s

Naast de reeds bestaande, Peugeot E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-3008, E-Rifter, E-Traveller, E-Partner, E-Expert en E-Boxer wordt het EV-aanbod van Peugeot in 2024 verder uitgebreid met de nieuwe E-408 en E-5008. Dat maakt negen personenauto’s en drie lichte bedrijfswagens, zogenaamde LCV’s.

Nieuw Peugeot Allure Care: tot 8 jaar/160.000 garantie

De nieuwe Peugeot E-3008 wordt geleverd met een nieuwe garantievoorwaarden onder de noemer ‘Peugeot Allure Care’. Dit programma biedt klanten extra garantie doordat de elektromotor, de boordlader, de aandrijflijn en de belangrijkste elektrische en mechanische componenten gedurende de periode van 8 jaar/160.000 km gedekt zijn.

Integratie ChatGPT voor E-Lion's

Peugeot gaat ChatGPT-technologie aanbieden in alle personenauto’s en bedrijfswagens van het merk (eerst in vijf testmarkten voorafgaande aan de bredere uitrol in de tweede helft van 2024). De betekent dat de AI-assistent wordt geïntegreerd in de Peugeot i-Cockpit en fungeert als slim hulpje voor talloze vragen en verzoeken over alle soorten onderwerpen via de ‘Ok Peugeot’-spraakassistent.

Peugeot en circulaire economie

Een van de pijlers van het E-Lion-project is het creëren van een compleet ecosysteem. Stellantis ontwikkelt inmiddels activiteiten voor de circulaire economie in lijn met zijn ‘4R’-strategie: Remanufacture, Repair, Reuse en Recycle. Peugeot maakt deel uit van deze aanpak door niet alleen meer duurzame materialen te gebruiken, maar ook minder materialen in z’n totaliteit. Daarnaast wordt de levensduur van materialen verlengd en recycling aan het einde van de levensduur gegarandeerd.

Peugeot en Born Free

Peugeot heeft voor 2024 ook een partnerschap gesloten met de Britse liefdadigheidsinstelling Born Free, die zich inzet voor de bescherming van wilde diersoorten en ongerepte natuur door lokale gemeenschappen te betrekken, op te leiden en in staat te stellen samen te leven met wilde dieren in Kenia en andere landen in de wereld. Het betekent ook meer aandacht voor de leeuw en dat klinkt goed,



Alleen lijkt de voorzitter van Born Free, Will Travers, een beetje de weg te zijn kwijt geraakt in de jungle. Born Free wil wilde koeien uitrusten met een apparaatje wat leeuwen moet afschrikken. Of je de leeuwen daarmee gaat helpen als je de natuur wilt gaan sturen met high-tech gaan we de verkeerde kant uit. Dat Born Free de groeiende bevolking wil beschermen tegen conflicten met wilde dieren is een ander onderwerp. Maar ook hier geldt laat de bevolking, zoals ze dat al eeuwen doen, zelf oplossingen vinden voor hun veiligheid. Zorg alleen voor middelen. Al zijn het maar camera's die meekijken en op tijd waarschuwen.

Peugeot en de klauwen van de Leeuw aka de E-Lion

Het is geen onderwerp tijdens E-Lion day maar iemand heeft het voor elkaar gekregen het meest gezichtsbepalende beeld van iedere 'Leeuw' van Peugeot te cancellen. Het voelt als dat de leeuw wordt vervangen door een zebra. De klauwen van de leeuw waardoor je immers een Peugeot altijd herkent zijn eindig. Zie onderstaande foto van de achterzijde van de nieuwe E-2008. De bedenker van deze uitglijder moet met Will Travers op safari zijn geweest.