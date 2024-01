BYD Explorer: mega containerschip voor transport van 7000 voertuigen

BYD, inmiddels een van de grooste producenten van elektrische voertuigen, is volop bezig met hun internationale uitrol. En dat betekent dat er heel wat BYD voertuigen (naast nieuwe fabrieken zoals binnenkort in Europa) moeten worden verscheept vanuit China. Dat laatste is een serieus probleem want er is een wereldwijd tekort aan transportschepen.

Maar wie groot is, denk groot en dat geldt ook voor BYD. De oplossing is simpel, je gaat gewoon zelf schepen bouwen. Inmiddels is dat werkelijkheid want BYD heeft bekend gemaakt dat de eerste reis van hun milieuvriendelijke ro-ro carrier (*), de Explorer No.1 een feit is. En dat is de Chinese autofabrikant blijkbaar gelijk goed bevallen want BYD maakt tevens bekend dat zij deze milieuvriendelijke vloot verder gaan uitbreiden met zeven extra schepen in de komende twee jaar.