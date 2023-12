BYD gaat nu ook auto's in Europa bouwen

Het Chinese BYD kondigt een nieuwe fase aan in zijn Europese strategie met de bouw van een ultramoderne productiefaciliteit in Szeged, Hongarije. Dit nieuwe centrum, het eerste in zijn soort dat door BYD in Europa wordt opgezet, zal voorzien zijn van geavanceerde productielijnen voor (elektrische) auto's. De bouw zal gefaseerd plaatsvinden en gaat naar verwachting duizenden lokale banen opleveren.

De nieuwe fabriek zal gebruikmaken van geavanceerde technologie en sterk geautomatiseerde productieprocessen, met als doel een toonaangevend mondiaal productiecentrum voor vooralsnog nieuwe elektrische personenauto's te worden. De constructie van deze nieuwe favriek zal naar verwachting een positieve invloed te hebben op de lokale economie door de bevordering van technologische uitwisseling en innovatie tussen China en Hongarije. BYD zal daarbij zijn expertise inzetten om lokaal een groen 'ecosysteem' te creëren.

Hongarije populair als productielocatie voor personenauto's.

Hongarije, gelegen in het hart van Europa, fungeert als een cruciaal transportknooppunt en heeft een rijke geschiedenis van expertise in de auto-industrie. Met een volwassen infrastructuur en een goed gevestigde industriële basis is Hongarije door verschillende vooraanstaande Europese fabrikanten gekozen als productielocatie voor personenauto's. Deze keuze ondersteunt verder de beslissing van BYD om Hongarije het middelpunt te maken van zijn Europese productieactiviteiten.

De opmars van BYD in Europa

Het merk BYD heeft een opmerkelijke vooruitgang geboekt bij de lancering van zijn personenautoactiviteiten in Europa. Binnen het eerste jaar heeft het Chinese bedrijf 230 verkooppunten in 19 landen geopend en vijf nieuwe modellen geïntroduceerd, variërend van hatchbacks en sedans tot suv's (BYD Han, BYD Tang, BYD Atto 3, BYD Seal en BYD Dolphin). Bovendien staan er drie nieuwe modellen op de planning die binnen de het komende jaar worden gelanceerd.

BYD's ambitie is 'de aarde met 1°C te koelen'

Gedreven door wereldwijde merkvisie van BYD om "de aarde met 1°C te koelen", streeft het merk ernaar het tempo van de introductie van nieuwe energiezuinige personenauto's op de Europese markt te versnellen en actief bij te dragen aan de groene transformatie van de wereldwijde energiestructuur.