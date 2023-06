​5 dingen die je moet weten over het automerk BYD

Het automerk BYD is een bijzonder merk. Het weet vrij snel aan terrein te winnen en we hebben er dan ook al meerdere artikelen aan gewijd. BYD staat voor Build Your Dreams en het succesverhaal van dit merk past heel goed bij die afkorting. Dit zijn vijf dingen die je zeker moet weten over het automerk.



Het is zeer betaalbaar

Eén van de dingen waarmee BYD het meest opvalt, dat is welke prijzen het zijn auto’s meegeeft. De Dolphin bijvoorbeeld, is een zeer betaalbare elektrische auto die maar 29.990 euro kost. Je krijgt er zelfs een aanschafsubsidie voor van 2.950 euro. Je kunt ze nu nog niet kopen: de goedkoopste variant verschijnt begin 2024, maar het is een auto waar reikhalzend naar wordt uitgekeken. 29.990 euro voor een volledig elektrische hatchback is een zeer scherpe prijs. En dat geldt niet alleen voor de Dolphin, het bedrijf maakt ook andere zeer scherpgeprijsde auto’s, waarvan de Seagull de goedkoopste is: die auto kost 10.400 euro, al is die nog niet in Nederland aangekondigd.

Het heeft allerlei slimme snufjes

Een goedkopere, elektrische auto: betekent dat dan ook dat je een saaie binnenkant hebt zonder al te veel erop en eraan? Nee hoor, helemaal niet. De Dolphin is voorzien van een flink infotainmentscherm van 12,8 inch, er zit een 360 graden camera op en een adaptieve cruise control, naast allerlei rijhulpsystemen om je ritje comfortabeler of gewoon leuker te maken. Het is dus helemaal geen uitgeklede versie van de luxe elektrische auto’s die we kennen: BYD heeft genoeg te bieden, zelfs in zijn goedkopere bolides.