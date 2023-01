Peugeot Inception Concept: dit mag je verwachten vanaf 2025

Het is zover, Stellantis, of meer specifiek Peugeot, presenteert vandaag vanaf de CES in Las Vegas het Peugeot Inception Concept. Een studiemodel wat laat zien hoe nieuwe modellen van Peugeot er vanaf 2025 uit gaan zien. Ontwikkelt vanuit een nieuwe filosofie over het merk en zijn toekomstige berijders. Meest opmerkelijk, maar eigenlijk ook volstrekt logisch, is dat je ziet dat dit Peugeot Inception Concept een opvolging is van het design van de laatste modellen, met name van de Peugeot 408.

Peugeot Inception Concept is scherper, meer futuristisch, krachtiger ook. Als je hem vanuit alle hoeken goed bekijkt zie je in alles Peugeot, volstrekt herkenbaar. Het is naar de toekomst kijken vanuit de bestaande context. Daardoor is het Inception Concept ook geloofwaardig. Geen overdreven design waarvan je nu al zegt: 'Dat gaan ze toch niet op de markt brengen.' Het Peugeot Inception Concept oogt daardoor realistisch, waarbij de i-Cockpit nog wel in wat blauwe wolken gehuld is. Maar ook hiervan weten we dat Peugeot zomaar het stuur echt volledig kan vervangen.



Het meest opvallende design element is echter de enorme voorruit die lijkt te verdwijnen in de motorkap. Het is een detail waarvan je afvraagt hoe dit vertaald gaat worden in de toekomstige modellen.

Naast het ontwerp, wat duidelijk een doorontwikkeling is van de huidige designtaal, is het belangrijkste natuurlijk de onderliggende techniek en alle nieuwe features die passen bij een studiemodel dat naar de toekomst durft te kijken. In het geval van het Peugeot Inception Concept begint die toekomst in 2025.