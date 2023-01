Wordt de Peugeot 408 het nieuwe gezicht van het Franse automerk

De Peugeot 408 is nu eens niet de nieuwe Peugeot 408. Misschien wat lastig om te begrijpen maar er is nooit eerder een 408 geweest. Tenminste niet de afgelopen 30 jaar. Het nummer fascineert want waar moet je deze Peugeot 408 plaatsen.

Om te beginnen is de Peugeot 408 de grotere broer van de Peugeot 308. Hij staat op exact hetzelfde platform van de 308 en is ook voor ruwweg 50% dezelfde auto. Het is in die zin een grotere 308. Met dat als uitgangspunt begrijp ik Peugeot wel. De 308 is behoorlijk sportief en ook redelijk laag. De SUV-versie van die 308 is de 3008 en die heeft weer een XXL-uitvoering met de naam 5008. We slaan dus de naam 4008 even over, dat betekent dat al heel lang geleden Peugeot plannen moet hebben gehad voor een nieuwe 4. In die zin moest dit wel een 408 worden omdat 4008 anders volstrekt onlogisch was geweest.

Houdbaarheidsdatum van de 3008 is een onderwerp

Met de introductie van de Peugeot 408 maak je gelijk de reeks commercieel compleet. De sportieve Peugeot 308, vooral geroemd om het design, heeft duidelijk zijn eigen doelgroep en is ook niet echt een ideale gezinsauto. Dan kom je eerder terecht bij de 3008 en 5008. Deze SUV’s lopen inmiddels wel tegen hun houdbaarheidsdatum aan. Meerdere facelifts hebben de 3008 wel wat nieuw elan gegeven maar het model is na de eerste introductie in 2008 inmiddels wat bejaard aan het worden. Inmiddels zwerven er op het 'interweb' al weer genoeg spy-foto's van een nieuwe 3008. En het zou zomaar kunnen dat die wel eens verdacht veel trekjes gaat krijgen van de 408.

Peugeot Inception Concept de 'brand's vision of the future'

Bij Peugeot ligt er ergens ongetwijfeld een meer dan boeiende roadmap van al deze modellen. En we zijn er nog lang niet want de komende dagen wordt er tijdens de CES in Las Vegas een geheel nieuw concept van Peugeot geïntroduceerd. The Peugeot Inception Concept World Premiere, het is de visie van Peugeot voor de toekomst. En dat concept kan zomaar alle huidige Peugeot modellen doen verbleken. In praktijk zal het proces een visie zijn voor de komende pakweg 3-5 jaar. We zijn benieuwd, en ook of er bij het ontwerp van de 408 al stiekem naar is gekeken.