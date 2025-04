Gemini Live: Google’s AI ziet wat jij ziet.

Een scherm delen met AI? Google’s Gemini gaat nog een stap verder. Met Gemini Live kijk je samen naar je camera of scherm, en krijg je realtime advies – gewoon in het Nederlands.

Vanaf nu kun je letterlijk zeggen: “Ik zie, ik zie wat jij ook ziet.” Met Gemini Live wordt Google’s AI-assistent een visuele gesprekspartner die met je meedenkt over alles wat jij laat zien – of dat nu je kledingkast is, een foutmelding op je telefoon of een rommelige bureaulade. Deze nieuwe functie is gratis beschikbaar voor gebruikers van de Pixel 9 en Galaxy S25, en voor andere Android-gebruikers via Gemini Advanced.

Wat is Gemini Live?

Gemini Live is een uitbreiding van Google’s AI-platform waarmee je nu niet alleen typt of spreekt tegen de AI, maar ook je camera of telefoonscherm deelt. En dat maakt de mogelijkheden ineens heel concreet en creatief.

Wat kun je ermee doen?

Google geeft vijf voorbeelden van hoe mensen Gemini Live gebruiken in het dagelijks leven:

1. Organiseer je ruimte

Laat je rommelige lade of kledingkast zien aan Gemini en krijg advies over opruimen, organiseren en wat je beter kunt doneren of weggooien.

2. Brainstorm creatieve projecten

Deel inspirerende beelden of schetsen via je scherm en laat Gemini je helpen met ideeën voor ontwerpen, knutselprojecten of verhalen.

3. Los praktische problemen op

Van een piepende stoel tot een haperende platenspeler: laat Gemini meekijken met je camera en krijg realtime tips.

4. Krijg persoonlijk shoppingadvies

Deel je scherm tijdens het online shoppen en laat Gemini je helpen met productvergelijkingen, stijltips of outfitcombinaties – ook met je eigen garderobe in beeld.

5. Vraag feedback op je werk

Deel je nieuwste blogpost, fotoproject of socialmedia-post en krijg direct input van Gemini over wat beter kan of juist opvalt.