5 dingen die je moet weten over Google TV Streamer

Google brengt morgen zijn nieuwe streamingapparaat uit. Het is Google TV Streamer, een systeem waarmee je bijvoorbeeld Disney+ vanaf je smartphone of tablet kunt streamen op tv. Maar je kunt ook van het besturingssysteem gebruikmaken om zelf apps zoals Disney+ te installeren en direct te gebruiken. Dit zijn 5 dingen die je over de nieuwe gadget moet weten.

1. Het is het einde van de Chromecast

Dol op de Chromecast, de kleine dongel die je achterin een televisie plugt waarna je bijvoorbeeld Netflix vanaf je smartphone naar zelfs een domme televisie kunt streamen? Of Chromecast met Google TV, waarmee je met een besturingssysteem op je televisie hebt? Het is over en uit met Chromecast. Google ondersteunt ze nog wel, maar er worden geen nieuwe Chromecasts meer gemaakt. Als je er dus nog een in de winkel ziet, dan is dat een zeldzaamheid aan het worden en moet je hem meteen kopen, als je liever een Chromecast wil.

2. Hij hangt niet aan je televisie

Dit statement is waar en niet waar: Google TV Streamer is zeker een kastje dat je met een draad aansluit aan je televisie, dus in dat opzicht ‘hangt’ het aan je tv. Maar het is niet een klein kastje zoals de Chromecast die je ook echt ophangt. Het is juist een apparaat dat meer als een modem op een kastje ‘staat’ of ‘ligt’. Je kunt hem niet meer achter je televisie wegwerken. Blijkbaar is de Google TV Streamer gemaakt om bekeken te worden: letterlijk en figuurlijk.