Microsoft wil AI menselijker maken met focus op Europese talen en cultuur

In een toespraak in Parijs heeft Brad Smith, Vice Chair en President van Microsoft, vandaag twee nieuwe initiatieven aangekondigd die speciaal zijn gericht op Europa. Niet met grote woorden over snelheid of schaal, maar juist over iets dat vaak vergeten wordt in de race rond kunstmatige intelligentie: taal en cultuur.

Volgens Smith is het simpel. Als AI vooral wordt gevoed met Engelstalige data, afkomstig van Amerikaanse websites, dan krijgt de digitale toekomst automatisch een Angelsaksisch perspectief. En dat is een probleem, want Europa telt ruim 200 talen en een ongekend rijk cultureel erfgoed. “Technologie moet de rijkdom van de mensheid weerspiegelen – niet uitwissen,” aldus Smith.

Twee initiatieven: één voor taal, één voor cultuur

Microsoft richt zich op twee dingen: het beter ondersteunen van Europese talen in AI, en het digitaal bewaren van belangrijk erfgoed.

1. AI die écht meertalig is

In Straatsburg worden twee nieuwe innovatiecentra geopend. Die moeten gaan werken aan de beschikbaarheid van meertalige data voor AI. Niet alleen in het Engels, Frans of Duits – maar juist in minder zichtbare talen zoals Ests, Slowaaks, Maltees en zelfs regionaal gesproken talen als het Alsacisch.

Samen met onder meer Hugging Face, Common Crawl en de Universiteit van Straatsburg gaat Microsoft datasets verzamelen, tools ontwikkelen en onderzoekers ondersteunen. Er komt zelfs een subsidieprogramma waarbij organisaties vanaf september een voorstel kunnen indienen om digitale content in ‘kleine’ Europese talen beschikbaar te maken. Het budget: tot $1 miljoen aan Azure-tegoed.

2. Europees erfgoed, digitaal vastgelegd

Daarnaast wordt het Culture AI-programma flink uitgebreid. Blikvanger: een volledige digitale replica van de Notre-Dame in Parijs, die eind 2024 na jaren van restauratie weer openging voor publiek. Microsoft maakt die digitale kopie samen met het Franse bedrijf Iconem en doneert het resultaat aan de Franse staat.

Maar het gaat verder dan alleen die beroemde kathedraal. Ook 1.500 historische modeldecors van de Opéra de Paris (uit de periode 1800–1914) worden gedigitaliseerd. En in het Musée des Arts Décoratifs wordt gewerkt aan het ontsluiten van zo’n 1,5 miljoen objecten – van middeleeuwse meubels tot moderne designstukken.